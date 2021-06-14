19:53 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия

Шик в сборной Чехии сделал дубль в матче с Шотландией на ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (23)
37 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0e/252020973.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210614/252021005/Shik-v-sbornoy-Chekhii-sdelal-dubl-v-matche-s-Shotlandiey-na-EVRO-2020.html

Благодаря двум безответным мячам в ворота соперника сборная Чехии стала лидером в группе D чемпионата Европы

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Футболисты сборной Чехии нанесли поражение команде Шотландии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Матч Хорватия - Англия
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Сборная Англии по футболу вырвала победу у хорватов на ЕВРО-2020

Встреча группы D в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Чехии. Оба мяча забил Патрик Шик (42-я и 52-я минуты). За игрой на стадионе наблюдали 9847 болельщиков.

Накануне в в другом матче группы D сборная Англии нанесла поражение хорватам с минимальным счетом - 1:0.

Во втором туре группового этапа чехи 18 июня сыграют в Глазго против сборной Хорватии, шотландцы в этот же день встретятся на "Уэмбли" со сборной Англии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (23)
Теги:
Чехия, Шотландия, Чемпионат Европы, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться