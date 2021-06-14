Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах A и B – результаты, таблицы

На ЕВРО-2020 сыграны матчи первого тура группового этапа. Картина постепенно начинает проясняться, и уже можно начинать делать какие-то выводы. Пусть они будут далеко не окончательными, но общее представление мы уже получили. Итак, начнем.

Группа "А": Италия, Швейцария, Уэльс, Турция

Италия провела настоящий мастер-класс Турции, обыграв подопечных Шенола Гюнеша 3:0. В последнее время "лунные звезды" смотрелись очень неплохо, и казалось, что турки могут что-то противопоставить итальянцам. Но "скуадра адзурра" провела чуть ли не идеальный матч, продлив свою победную серию до девяти (!) игр подряд. При этом Италия не пропустила ни одного (!) гола.

Уже понятно – у команды Роберто Манчини конкурентов в группе нет. Ни Швейцария, ни Уэльс не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы навязать итальянцам борьбу за первую строчку в квартете. Как будет выглядеть команда в плей-офф, узнаем совсем скоро. Но уже однозначно можно сказать, что Италия со своим футболом – один из главных претендентов на титул.

Во втором матче группы Швейцария и Уэльс поделили очки, сыграв вничью 1:1. В какой-то мере этот результат можно назвать неожиданным, потому что швейцарцы укомплектованы значительно лучше. Да и по игре подопечные Петковича смотрелись более убедительно – открыли счет, владели игровым и территориальным преимуществом, подали в три раза больше угловых и все же не сумели победить, не уследив за Киффером Муром.

Если бы следующий матч Швейцария проводила против Турции, можно было бы утверждать, что команда выйдет в плей-офф. Но им предстоит рандеву с Италией, а Уэльс и Турция не на шутку будут биться за сохранение шансов на выход в 1/8 финала.

Таблица результатов группы A после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Италия 1 1 0 0 3:0 3 2-3 Уэльс 1 0 1 0 1:1 1 2-3 Швейцария 1 0 1 0 1:1 1 4 Турция 1 1 0 1 0:3 0

Матчи второго тура в группе A (время тбилисское):

Турция – Уэльс, 16 июня, 20:00

Италия – Швейцария, 16 июня, 23:00

Группа "В": Бельгия, Дания, Россия, Финляндия

Сборная Бельгии – самая немолодая команда нынешнего ЕВРО. Средний возраст игроков – 28 лет. По мнению большинства специалистов – это последний шанс для поколения Лукаку, Вертонгена, Алдервейрелда, Азара, Мертенса выиграть что-то серьезное. Третье место на чемпионате мира 2018 года конечно хорошо, но хотелось бы чего-то большего.

Вполне логично, что Бельгия считается одним из фаворитов чемпионата Европы. Свои амбиции "красные дьяволы" продемонстрировали в первом же матче, обыграв в эконом-режиме сборную России 3:0. Было видно, что Бельгия играет легко, непринужденно и для нужного результата затрачивает ровно столько сил, сколько необходимо. К тому же бельгийцы обыграли Россию без Де Брюйне и Эдена Азара – двух самых креативных футболистов сборной.

Что касается России, то подопечные Станислава Черчесова откровенно разочаровали. И дело не в счете, а в самой игре и некоторых тренерских решениях. Лично мне непонятно, почему в стартовом составе нужно было выпускать уже 37-летнего Жиркова, которого заменили на 43 минуте? Непонятно почему при счете 0:2, когда уже стало ясно – матч спасти не получится, не убрать с поля уставшего Дзюбу и не позволить Александру Соболеву или Алексею Ионову сыграть хотя бы полтайма. Одним словом – вопросов много. Будет интересно посмотреть, сможет ли Черчесов и команда дать на них ответы в предстоящей игре против Финляндии.

Кстати, матч против финнов для России получится очень непростым. Финляндия стала автором пока самой громкой сенсации на ЕВРО. "Филины" с минимальным счетом 1:0 обыграли Данию. Причины поражения "датского динамита" понятны. В конце первого тайма у Кристиана Эрикссена прямо на поле остановилось сердце. Полузащитника, благодаря своевременному вмешательству врачей, удалось спасти. Матч, что вполне естественно, был прерван и возобновился приблизительно через час.

В первые 45 минут датчане владели подавляющим преимуществом и просто не реализовали уйму моментов. Еще до перерыва счет мог быть 2:0 или 3:0. Уверен, не произойди трагедии с Эрикссеном, во второй половине Дания дожала бы финнов. Но датчане вернулись на поле подавленными, и на гол Похьянпало не нашли достойных контраргументов.

Финны впервые в истории играют на ЕВРО и сразу же могут побороться за выход в плей-офф турнира. И если "филины" не проиграют России, то для этого будут весомые предпосылки.

Что касается датчан, то команде Каспера Хьюлманда остается только посочувствовать. Скандинавы привезли на чемпионат Европы очень боеспособный коллектив. Конечно, о выходе даже в полуфинал речи и не могло быть, но плей-офф и четвертьфинал были бы в самый раз. Сейчас же только хочется пожелать здоровья Эрикссену и надеяться, что его партнеры по сборной сумеют найти в себе моральные силы достойно провести два оставшихся матча групповой стадии. И, как мне кажется, результат может отойти на второй план.

Таблица результатов группы B после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Бельгия 1 1 0 0 3:0 3 2 Финляндия 1 1 0 0 1:0 3 3 Дания 1 0 0 1 0:1 0 4 Россия 1 0 0 1 0:3 0

Матчи второго тура в группе B (время тбилисское):

Финляндия – Россия, 16 июня, 17:00

Дания – Бельгия, 17 июня, 20:00

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