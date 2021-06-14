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Футбол. ЧЕ-2020. Матч Польша - Словакия

Сборная Польши победила словаков в матче ЕВРО-2020 по футболу

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (25)
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Во втором туре сборная Словакии сыграет со шведами в Санкт-Петербурге, поляки днем позже в Севилье встретятся с командой Испании

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сборная Словакии по футболу нанесла поражение команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча группы Е, которая состоялась в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 2:1. На 18-й минуте после удара полузащитника словацкой команды Роберта Мака мяч попал в штангу, отскочил во вратаря поляков Войцеха Щенсного и оказался в воротах. Щенсный стал первым вратарем, на которого записали автогол в матчах чемпионатов Европы.

Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии Юри Тилеманс, игрок сборной Бельгии Торган Азар (слева направо на первом плане)
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах A и B – результаты, таблицы

Сборная Польши отыгралась на 46-й минуте благодаря голу Кароля Линетты, Милан Шкриньяр забил победный мяч на 69-й. Матч посетили 12 тысяч 862 зрителя.

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк стал первым игроком на ЕВРО-2020 удаленным с поля за красную карточку.

Позже в понедельник в Севилье состоится еще один матч группы Е Испания - Швеция. 18 июня сборная Словакии сыграет со шведами в Санкт-Петербурге, поляки днем позже в Севилье встретятся с командой Испании.

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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (25)
Теги:
Словакия, Польша, Чемпионат Европы, футбол

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