Первые нули: сборные Испании и Швеции сыграли вничью на ЕВРО-2020 по футболу

Сборная Испании в следующем матче в Севилье сыграет с командой Польши,а Швеция в Санкт-Петербурге встретится со словаками

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча первого тура группы E, прошедшая в понедельник в Севилье, завершилась со счетом 0:0. На матче присутствовали 10 559 зрителей.

Полузащитник сборной Испании Педри, которому 25 ноября исполнится 19 лет, стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, сыгравшим на чемпионате Европы.

Ранее в другой встрече данной группы сборная Словакии в Санкт-Петербурге победила команду Польши со счетом 2:1.

Сборная Испании в следующем матче чемпионата Европы 19 июня в Севилье сыграет с командой Польши. Сборная Швеции 18 июня в Санкт-Петербурге встретится со словаками.

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