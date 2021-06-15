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Игроки сборной Испании после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Первые нули: сборные Испании и Швеции сыграли вничью на ЕВРО-2020 по футболу

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (26)
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Сборная Испании в следующем матче в Севилье сыграет с командой Польши,а Швеция в Санкт-Петербурге встретится со словаками

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча первого тура группы E, прошедшая в понедельник в Севилье, завершилась со счетом 0:0. На матче присутствовали 10 559 зрителей.

Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии Юри Тилеманс, игрок сборной Бельгии Торган Азар (слева направо на первом плане)
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах A и B – результаты, таблицы

Полузащитник сборной Испании Педри, которому 25 ноября исполнится 19 лет, стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, сыгравшим на чемпионате Европы.

Ранее в другой встрече данной группы сборная Словакии в Санкт-Петербурге победила команду Польши со счетом 2:1.

Сборная Испании в следующем матче чемпионата Европы 19 июня в Севилье сыграет с командой Польши. Сборная Швеции 18 июня в Санкт-Петербурге встретится со словаками.

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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (26)
Теги:
Швеция, Испания, Чемпионат Европы, футбол

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