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Гандбол. Сборная Грузии

Мужская сборная Грузии по гандболу обыграла Азербайджан на международном турнире

photo: Rankinis / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1124)
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Три лучшие сборные по итогам турнира получат право участия в следующем отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу обыграла команду Азербайджана со счетом 36:16 на международном турнире IHF/EHF Trophy 2021, который проходит в Тбилиси.

Грузия - Куба. Гандбол. Финал чемпионата
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по гандболу выиграла международный турнир в Тбилиси

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ираклий Кбилашвили, забросивший в ворота соперника 12 мячей. Георгий Цховребадзе отметился шестью точными бросками, а Ираклий Арсенашвили и Георгий Дихаминджия записали в свой актив по четыре гола.

В турнире, предназначенном для развивающихся гандбольных стран, принимают участие шесть сборных, разбитых на две группы. В следующем матче, который состоится 15 июня, сборная Грузии сыграет с Молдовой.

Во второй группе выступают Кипр, Андорра и Болгария.

Три лучшие сборные по итогам турнира получат право участия в следующем отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года.

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Темы:
Спорт в Грузии (1124)
Теги:
спорт

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