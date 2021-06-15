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Игрок сборной Грузии по водному поло Михаил Багатуриа

Тбилиси примет Суперфинал мужской ватерпольной Мировой Лиги

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1124)
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В турнире примут участие восемь сборных: Японии, Черногории, США, Италии, Франции, Греции, Казахстана и Грузии

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. В Тбилиси с 26 июня по 1 июля пройдет Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло, говорится в сообщении на сайте Международной федерации водного поло.

В турнире примут участие восемь сборных: Япония, Черногория, США, Италия, Франция, Греция, Казахстан и Грузия. Команды будут разбиты на две группы.

  • Группа "А": Италия, Франция, Греция, Казахстан.
  • Группа "В": Япония, Черногория, США, Грузия.

Грузинские ватерполисты начнут турнир матчем против Японии (26 июня). Следующим соперником команды станет Черногория (27 июня), а завершат групповой этап подопечные Деяна Станоевича матчем против США (28 июня).

В ¼ финала турнира выйдут все сборные, которые будут распределены в плей-офф в соответствии с местами, занятыми в квартетах.

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Темы:
Спорт в Грузии (1124)
Теги:
спорт, Тбилиси

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