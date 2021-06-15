Грузинские дзюдоисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге

На чемпионате мира дзюдоисты Грузии завоевали четыре медали и заняли в общекомандном медальном зачете второе место среди мужчин

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Сразу несколько грузинских дзюдоистов улучшили свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерация дзюдо (IJF), составленном по итогам завершившегося недавно чемпионата мира в Будапеште.

Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), завоевавший золото ЧМ, вошел в тройку сильнейших дзюдоистов, поднявшись сразу на девять позиций. У грузина 5825 очков, и его опережают Рустам Оруджов (Азербайджан, 6725) и Соиши Хашимото (Япония, 8139).

В тройку сильнейших ворвался и Тато Григалашвили (-81 кг), ставший вице-чемпионом мира. Правда, в отличие от Шавдатуашвили, Григалавшили (6621 очков) поднялся всего на одну строчку. Впереди Саги Муки (Израиль, 7154) и Маттиас Кассе (Бельгия, 8834). Именно бельгийцу Григалавшили уступил в финале чемпионата мира.

Стоит также отметить двух бронзовых призеров сборной Грузии – Варлама Липартелиани и Илью Суламанидзе (оба -100 кг). Капитан грузинской команды уверенно сохраняет за собой лидирующую позицию в мировом рейтинге, а вот Суламанидзе сумел подняться на 11 строчек, переместившись с 31 на 20 место.

На чемпионате мира в Будапеште дзюдоисты сборной Грузии завоевали четыре медали и заняли в общекомандном медальном зачете второе место среди мужчин, пропустив вперед Японию и обойдя Россию.

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