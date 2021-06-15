"Динамо" Тбилиси сыграет с бакинским "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА

Если "Динамо" не сможет преодолеть азербайджанский барьер, клуб продолжит выступление в Лиге конференций УЕФА

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" Тбилиси сыграет с бакинским "Нефтчи". Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Первые матчи состоятся 6-7 июля, а ответные – через неделю. Двухраундовое противостояние динамовцы Тбилиси начнут дома на "Динамо Арене".

"Нефтчи" – чемпион Азербайджана и в своей стране это такой же бренд, как "Динамо" в Грузии. Это серьезный соперник и мы относимся к нему со всем уважением, но говорить о шансах на данном этапе неприемлемо. Наша задача – хорошо подготовиться к предстоящим матчам и показать максимальный результат", – прокомментировал результаты жеребьевки главный тренер "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе.

Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ состоится 16 июня. Это значит, что динамовцы будут заранее знать своего будущего соперника в случае успеха в противостоянии с "Нефтчи".

Если "Динамо" не сможет преодолеть азербайджанский барьер, клуб продолжит выступление в Лиге конференций УЕФА со второго раунда через "путь чемпионов".

Помимо "Динамо" Тбилиси еще три грузинских клуба сыграют в еврокубках сезона 2021/2022. Это "Динамо" Батуми, "Дила" (Гори) и "Гагра". Все они примут участие в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

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