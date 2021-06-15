Пятый чемпионат Европы – очередной рекорд Роналду

В 2016-м сразу 11 футболистов сыграли на своем четвертом ЕВРО, но в заявку на нынешний турнир из них попал только Роналду

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду сыграл на своем пятом чемпионате Европы и стал рекордсменом по этому показателю, сообщает Sputnik Азербайджан.

Роналду во вторник в Будапеште с капитанской повязкой вывел сборную Португалии на поле в матче первого тура группы F против команды Венгрии. Для португальского форварда это 22 матч в финальных стадиях ЕВРО. 36-летний форвард выступает на чемпионатах Европы с 2004 года, в составе национальной команды он выиграл серебро (2004, в Португалии), бронзу (2012, в Польше и на Украине) и золото (2016, во Франции).

Всего 16 человек (уже без учета Роналду) приняли участие в финальных стадиях четырех чемпионатов Европы. Первыми это в 2000 году сделали немец Лотар Маттеус и датчанин Петер Шмейхель. В 2016 году сразу 11 футболистов сыграли на своем четвертом ЕВРО, но в заявку на нынешний турнир из них попал только Роналду.

ЕВРО-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах.