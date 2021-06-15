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Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия-Иран. Криштиану Роналду

Дубль Роналду принес победу сборной Португалии над Венгрией на ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (29)
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Соперники португальцев и венгров по группе – сборные Франции и Германии сыграют в Мюнхене позднее во вторник

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Футболисты сборной Португалии одержали крупную победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии Юри Тилеманс, игрок сборной Бельгии Торган Азар (слева направо на первом плане)
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах A и B – результаты, таблицы

Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Рафаэл Геррейру (84 минута) и сделавший дубль Криштиану Роналду (87 с пенальти и 90+2).

Соперники этих команд по группе – сборные Франции и Германии – сыграют в Мюнхене позднее во вторник. В следующем туре португальцы встретятся с немцами в Мюнхене 19 июня, а венгры в этот же день сыграют с французами в Будапеште.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (29)
Теги:
Венгрия, Португалия, Чемпионат Европы, футбол

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