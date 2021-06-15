Дубль Роналду принес победу сборной Португалии над Венгрии на ЕВРО-2020

Соперники португальцев и венгров по группе сборные Франции и Германии сыграют в Мюнхене позднее во вторник

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Футболисты сборной Португалии одержали крупную победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Рафаэл Геррейру (84-я минута) и сделавший дубль Криштиану Роналду (87 с пенальти и 90+2).

Соперники этих команд по группе сборные Франции и Германии сыграют в Мюнхене позднее во вторник. В следующем туре португальцы встретятся с немцами в Мюнхене 19 июня, а венгры в этот же день сыграют с французами в Будапеште.