Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах C и D: результаты таблицы

Итак, мы продолжаем разговор о первом туре группового этапа, начатый накануне. До полного и глубокого анализа сборных еще очень далеко, но кое-какие впечатления уже появились.

Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах A и B – результаты, таблицы >>

Группа "С": Нидерланды, Австрия, Украина, Северная Македония

Группа "С" на ЕВРО-2020 – это тот квартет, где вместо Северной Македонии могла бы играть сборная Грузии. Но прописную истину о том, что история не знает сослагательного наклонения никто не отменял. 12 ноября прошлого года Грузия уступила в финале Лиге наций УЕФА македонцам 0:1, и свой шанс выступить на чемпионате Европы будет искать в будущем.

Для Северной Македонии выход в финальную стадию ЧЕ уже большое событие. Как бы не выступили "красные львы" на турнире Пандев с сотоварищами уже переписали историю македонского футбола, даже несмотря на крупное поражение 1:3 в первом туре от Австрии.

В этом результате нет ничего удивительного. Он закономерен и логичен даже несмотря на то обстоятельство, что к ЕВРО-2020 Австрия подошла далеко не в лучшей форме. Просто сказался опыт команды и мастерство отдельно взятых футболистов. Но и македонцы не предстали мальчиками для битья. Может команда и проиграет все три матча, но даст бой и Нидерландам, и Украине.

Кстати, матч последних пока самый яркий и результативный на турнире. Перестройка сборной Нидерландов продолжалась так долго, что "оранжевые" были вынуждены пропустить два последних турнира – прошлый ЕВРО и ЧМ-2018 в России. Сейчас у де Бура молодая и амбициозная команда, но пока не готовая решать серьезных задач. Победа над Украиной 3:2 яркое тому подтверждение.

Нидерланды уверенно контролировали ход игры. Не смогли забить в первом тайме, но быстро организовали два гола в дебюте второго. После этого подопечные де Бура отдали инициативу сопернику и полностью выключились из игры на последние 15 минут, за что тут же были наказаны ударами Ярмоленко и Яремчука.

Будь украинцы чуть поопытней, они бы точно удержали ничейный счет. Но подопечные Шевченко дрогнули и позволили Дамфрису организовать победный гол на 85 минуте. Можно сказать, что Нидерландам повезло. Пока повезло. Но с более серьезным соперником такой номер не пройдет. Не сомневаюсь – "оранжевые" выйдут в плей-офф турнира, но их нынешний предел – это 1/4 финала.

Таблица результатов группы C после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Австрия 1 1 0 0 3:1 3 2 Нидерланды 1 1 0 0 3:2 3 3 Украина 1 0 0 1 2:3 0 4 Сев. Македония 1 0 0 1 1:3 0

Матчи второго тура в группе C (время тбилисское):

Украина - Северная Македония, 17 июня, 17:00

Нидерланды-Австрия, 17 июня, 23:00

Группа "D": Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Три года назад на ЧМ в России сборная Англии заняла четвертое место, чего не случалось с 1990 года (ЧМ в Италии). Гарет Саутгейт продемонстрировал всему миру молодую и амбициозную команду, нацеленную решать самые серьезные задачи. Нет ничего удивительного, что "три льва" идут у букмекеров, как одни из главных фаворитов нынешнего ЕВРО (наряду с Бельгией и Францией).

При этом англичане демонстрируют наискучнейший футбол, пропитанный прагматизмом насквозь, в чем мы и убедились в матче против Хорватии. Англия обыграла своих обидчиков по полуфиналу трехлетней давности 1:0, но назвать происходившее на лондонском поле апофеозом футбола – сложно.

Понятно, у всех игроков "трех львов" был тяжелый и перенасыщенный сезон. Англичане, безусловно, выйдут в плей-офф ЕВРО и, скорее всего, продвинутся по турнирной сетке достаточно далеко и силы им понадобятся. Но в данном случае я говорю лишь с позиции красоты футбола как игры. Хотя, кто знает, может быть именно с таким футболом и становятся чемпионами?

Что касается Хорватии, то вице-чемпионы мира также хороши, но постарели на три года. Именно молодецкого задора и куража может не хватить "шашечным", чтобы претендовать на какие-нибудь серьезные подвиги этого ЕВРО. Нынешняя сборная Хорватии мне напоминает самих себя начала нулевых. После того, как на ЧМ-98 блеснуло поколение Давора Шукера, заняв третье место, хорваты немного "сдулись".

Они квалифицировались на крупные турниры, но значительных результатов не добивались. Что-то похожее мы наблюдаем и сейчас.

Шотландия и Чехия подтвердили статус крепких европейских середняков. Чехи оказались чуть лучше, победив 2:0. Кстати, не удивлюсь, если мы уже с вами увидели лучший гол ЕВРО. Не оценить по достоинству удар Патрика Шика почти с центра поля – просто невозможно.

У шотландцев, как всегда, горят глаза. "Тартановая армия" беззаветно идет, я бы даже сказал – бежит, вперед, сметая все на своем пути. 11 эдаких Вильямов Уоллесов. Но на выходе – ноль. Есть опасные моменты, есть удары в створ, есть обидные промахи, но нет одного – голов. Шотландцы дважды играли на ЕВРО (1992, 1996) и оба раза остались в группе. Похоже, что традиция сохранится. Хотя, гордых скоттов было бы приятно увидеть в плей-офф. Жаль, что второй матч на турнире подопечные Стива Кларка проведут против англичан, а не хорватов. С другой стороны, именно "три льва" могут вдохновить "тартановую армию" на великие свершения.

Таблица результатов группы D после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Чехия 1 1 0 0 2:0 3 2 Англия 1 1 0 0 1:0 3 3 Хорватия 1 0 0 1 0:1 0 4 Шотландия 1 0 0 1 0:2 0

Матчи второго тура в группе D (время тбилисское):

Хорватия-Чехия, 18 июня, 20:00

Англия-Шотландия, 18 июня, 23:00

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