Клубы из Грузии узнали своих соперников в Лиге конференций УЕФА

Лига конференций – новый турнир под эгидой УЕФА, финал которого пройдет 25 мая 2022 года в столице Албании

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Три грузинских клуба узнали своих соперников по первому квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

По итогам жеребьевки вице-чемпион Грузии "Динамо" Батуми сыграет с "Тре Пенне" из Сан-Марино. Первую игру подопечные Гии Гегучадзе проведут дома.

"Дила" из Гори, занявшая по итогам чемпионата третье место, встретится с "Жилиной" из Словакии. Команда Демченко начнет свое выступление выездным матчем.

Соперником "Гагра", ставшим обладателем Кубка Грузии, станет черногорская "Сутьеска".

Первые матчи двухраундового противостояния пройдут 8 июля, а ответные – 15 числа.

Лига конференций – новый турнир под эгидой УЕФА. Финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в столице Албании – Тиране.

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