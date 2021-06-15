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Новый футбольный стадион в Батуми международного класса

Клубы из Грузии узнали своих соперников в Лиге конференций УЕФА

© Sputnik / Seyran Baroyan
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (193)
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Лига конференций – новый турнир под эгидой УЕФА, финал которого пройдет 25 мая 2022 года в столице Албании

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Три грузинских клуба узнали своих соперников по первому квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

По итогам жеребьевки вице-чемпион Грузии "Динамо" Батуми сыграет с "Тре Пенне" из Сан-Марино. Первую игру подопечные Гии Гегучадзе проведут дома.

ФК Динамо Тбилиси
photo: courtesy of FC DINAMO TBILISI / FB
"Динамо" Тбилиси сыграет с бакинским "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА

"Дила" из Гори, занявшая по итогам чемпионата третье место, встретится с "Жилиной" из Словакии. Команда Демченко начнет свое выступление выездным матчем.

Соперником "Гагра", ставшим обладателем Кубка Грузии, станет черногорская "Сутьеска".

Первые матчи двухраундового противостояния пройдут 8 июля, а ответные – 15 числа.

Лига конференций – новый турнир под эгидой УЕФА. Финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в столице Албании – Тиране.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (193)
Теги:
ФК "Дила", ФК "Динамо" Батуми, футбол, Грузия

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