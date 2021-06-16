Грузинский теннисист вышел во второй круг на турнире в Галле

Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и чуть больше 25 тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (30 номер в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии АТР-500 в немецком Галле.

В первом раунде Басилашвили в трех сетах – 6:1, 3:6, 6:4 обыграл 36-летнего Жиль Симона (71) из Франции. Матч продолжался чуть больше двух часов.

Если не считать первого сета, в котором грузинский теннисист сделал два брейка, встреча получилась равной. В каждой из двух последующих партий теннисисты взяли по подаче соперника. При чем в решающем сете Басилашвили сделал это при счете 5:4 и выиграл матч.

В 1/8 финала соперником Басилашвили будет еще один француз – Артур Риндеркнех (119), который в двух сетах 7:5, 6:3 обыграл Янника Ханфмана (99) из Германии.

Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и чуть больше 25 тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд турнира в Галле (Noventi Open) – чуть меньше полутора миллионов евро, а действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

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