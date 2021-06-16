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Йозуа Киммих и Матс Хуммельс (Германия) на тренировке перед матчами чемпионата мира по футболу 2018

Сборная Франции выиграла у Германии благодаря автоголу Хуммельса

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (30)
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В следующем туре сборная Франции сыграет с Венгрией, а Германия встретится с действующими чемпионами континента - Португалией

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сборная Франции нанесла поражение команде Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия-Иран. Криштиану Роналду
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Встреча группы F, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0. Автогол на 20-й минуте забил немец Матс Хуммельс.

В матче произошел курьезный случай - защитник сборной Германии Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника сборной Франции Поля Погба. После этого Погба начал сигнализировать судье о возможном нарушении правил. Но арбитр не отреагировал на обращение французского полузащитника.

Ранее во вторник в рамках группы сборная Португалии разгромила команду Венгрии - 3:0.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (30)
Теги:
Германия, Франция, Чемпионат Европы, футбол

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