Сборная Франции выиграла у Германии благодаря автоголу Хуммельса

В следующем туре сборная Франции сыграет с Венгрией, а Германия встретится с действующими чемпионами континента - Португалией

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сборная Франции нанесла поражение команде Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча группы F, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0. Автогол на 20-й минуте забил немец Матс Хуммельс.

В матче произошел курьезный случай - защитник сборной Германии Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника сборной Франции Поля Погба. После этого Погба начал сигнализировать судье о возможном нарушении правил. Но арбитр не отреагировал на обращение французского полузащитника.

Ранее во вторник в рамках группы сборная Португалии разгромила команду Венгрии - 3:0.