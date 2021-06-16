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Грузинские гандболисты

Грузинские гандболисты обыграли Молдову и вышли в плей-офф международного турнира

photo: Georgian Handball Federation / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1125)
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По итогам турнира три лучшие сборные получат право участия в следующем отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу обыграла команду Молдовы со счетом 27:20 и вышла в полуфинал международного турнира IHF/EHF Trophy, проходящего в Тбилиси.

Лучшим игроком матча был признан Георгий Цховребадзе, забросивший в ворота соперника 10 мячей. По три гола на свой счет записали Ираклий Чиковани, Ираклий Кбилашвили и Хазеин Рустамов.

Гандбол. Сборная Грузии
photo: Rankinis / FB
Мужская сборная Грузии по гандболу обыграла Азербайджан на международном турнире

Для сборной Грузии это уже вторая победа на турнире. В первом матче хозяева соревнований разгромили Азербайджан 36:16.

В турнире, предназначенном для развивающихся гандбольных стран, принимают участие шесть сборных, разбитых на две группы. В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждого трио.

Во второй группе выступают сборные Кипра, Болгарии и Андорры. С большой долей вероятности в полуфинале Грузия сыграет с Болгарией.

Стоит также отметить, что по итогам турнира три лучшие сборные получат право участия в следующем отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года.

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Темы:
Спорт в Грузии (1125)

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