Грузинские гандболисты обыграли Молдову и вышли в плей-офф международного турнира

По итогам турнира три лучшие сборные получат право участия в следующем отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу обыграла команду Молдовы со счетом 27:20 и вышла в полуфинал международного турнира IHF/EHF Trophy, проходящего в Тбилиси.

Лучшим игроком матча был признан Георгий Цховребадзе, забросивший в ворота соперника 10 мячей. По три гола на свой счет записали Ираклий Чиковани, Ираклий Кбилашвили и Хазеин Рустамов.

Для сборной Грузии это уже вторая победа на турнире. В первом матче хозяева соревнований разгромили Азербайджан 36:16.

В турнире, предназначенном для развивающихся гандбольных стран, принимают участие шесть сборных, разбитых на две группы. В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждого трио.

Во второй группе выступают сборные Кипра, Болгарии и Андорры. С большой долей вероятности в полуфинале Грузия сыграет с Болгарией.

Стоит также отметить, что по итогам турнира три лучшие сборные получат право участия в следующем отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года.

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