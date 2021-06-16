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Матч сборных Грузии и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА - Гурам Кашия

Гурам Кашия покинул тбилисский "Локомотив" и продолжит карьеру в Европе

photo: Georgian Football Federation
Спорт
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (248)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210616/252037636/Guram-Kashiya-pokinul-tbilisskiy-Lokomotiv-i-prodolzhit-kareru-v-Evrope.html

По его словам, у него есть несколько предложений из разных европейских клубов, и окончательное решение им еще не принято

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Вице-капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия покинул тбилисский "Локомотив" и продолжит карьеру в одном из клубов Европы. Об этом центральный защитник сказал в интервью Первому каналу.

"В "Локомотиве" мне создали отличные условия. С одной стороны, я расстроен тем, что покидаю команду, но с другой – мне поступили предложения от очень интересных клубов. Называть их я пока не буду. Надеюсь, "Локомотив" не заметит мою потерю. Это отличная команда с отличными футболистами. Я получил большое удовольствие, выступая за них, и всегда буду за них переживать", – сказал Кашия.

Также Кашия высказался в отношении своей будущей карьеры.

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photo: courtesy of FC Nizhniy Novgorod
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"Я близок к тому, чтобы подписать контракт с новым клубом. Осталось уточнить определенные детали, и тогда я назову этот клуб. Но у меня есть еще два предложения, и окончательного решения я еще не принял. Именно поэтому я ничего не говорю о клубах. Одно могу сказать точно – я покинул "Локомотив" и продолжу карьеру за границей", – заверил он.

Кашия выступал за тбилисский "Локомотив" с марта этого года, куда он перешел из клуба MLS "Сан-Хосе Эртквейкс" в качестве свободного агента. В составе "железнодорожников" защитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.

Основная часть карьеры Кашия прошла в нидерландском "Витессе". За клуб из Арнема грузинский футболист провел восемь сезонов (с 2010 по 2018 год), приняв участие в 293 матче, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

Что касается сборной Грузии, то за национальную команду Кашия провел 87 матчей.

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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (248)

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