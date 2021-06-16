Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах E и F: результаты и таблицы

Все матчи первого тура группового этапа на ЕВРО-2020 сыграны. Контуры претендентов на титул постепенно начинают вырисовываться. Но делать далеко идущие выводы мы пока не будем. В конце концов ЕВРО только начался, и впереди нас могут ждать сюрпризы.

Группа "Е": Польша, Словакия, Испания, Швеция

При первом взгляде на группу "Е" становилось очевидным – Испания фаворит, Польша и Швеция на подхвате, а Словакия будет исполнять роль статиста. Но первые же матчи в квартете изменили расстановку сил.

Мало кто сомневался в том, что Польша сумеет отобрать очки у Словакии. Имея в составе лучшего бомбардира Бундеслиги, человека, сумевшего побить рекорд самого Мюллера, можно было рассчитывать на уверенный старт. Но магия Роберта Левандовского не произвела на "словацких соколов" никакого впечатления. Да и сам нападающий был не таким, каким мы его привыкли видеть в "Баварии". Видимо, рекорды малой кровью не даются.

Так или иначе, но Словакия сумела обыграть Польшу 2:1. Можно сказать, что в какой-то степени подопечным Штефана Тарковича повезло. Два обстоятельства сыграли в пользу Словакии – автогол Щенсного уже на 18 минуте и удаление Крыховяка на 62-й. На то, чтобы реализовать большинство, "соколам" потребовалось всего семь минут. Отличился защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр.

На прошлом чемпионате Европы словаки также одержали в группе одну победу (над Россией 2:1) и, набрав четыре очка, вышли в плей-офф с третьего места. Вполне возможно, что после такого уверенного старта история повторится.

Особенно в свете того, что Испания и Швеция поделили очки, сыграв вничью 0:0. Луис Энрике не отошел от своего излюбленного сценария – тотального владения мячом, но против шведов эта тактика не сработала. "Фурия роха" владела мячом 75 (!) процентов игрового времени, нанесла пять ударов в створ ворот (против нуля у соперника), подала шесть угловых, но нули на табло так и не смогла изменить. "Сине-желтые" отлично оборонялись, а в моментах, когда не справлялась защита на пути мяча становился Робин Ольсен.

Как мне кажется, победа Словакии сильно запутала ситуацию в группе, и на выход в плей-офф теперь может претендовать любая сборная.

Таблица результатов группы E после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Словакия 1 1 0 0 3:0 3 2 Швеция 1 0 1 0 0:0 1 3 Испания 1 0 1 0 0:0 1 4 Польша 1 0 0 1 1:2 0

Матчи второго тура в группе Е (время тбилисское):

Швеция-Словакия, 18 июня, 17:00

Испания-Польша, 19 июня, 23:00

Группа "F": Португалия, Франция, Германия, Венгрия

Как бы не хотелось отойти от клише, но группа "F" – это действительно "группа смерти". Португалия – действующий чемпион Европы, Франция – действующий чемпион мира, Германия – чемпион мира до Франции. А Венгрии просто не повезло.

Защиту своего титула Португалия начала с победы над Венгрией 3:0. "Волшебные мадьяры" самоотверженно защищались почти до финального свистка, но в последние 10 минут (с учетом компенсированного времени) – посыпались. 84, 87, 90+2 минуты стали для португальцев результативными. Дубль оформил Криштиану Роналду и стал лучшим бомбардиром за всю историю ЕВРО. Теперь на счету форварда 11 голов на пяти турнирах.

Помимо этого, нападающий "Ювентуса" установил еще два рекорда: стал лидером по количеству сыгранных ЕВРО – пять (Роналду не пропускает ЧЕ с 2004 года), и стал лучшим по числу побед на ЕВРО – 11. По этому показателю португалец превзошел испанцев Сеска Фабрегаса и Андреса Иньесту.

Роналду может установить еще три рекорда. Для того, чтобы стать лучшим ассистентом ЕВРО, ему нужно отдать три передачи; провести больше всех матчей в статусе капитана (12), чтобы превзойти Буффона (осталось два матча); выйти в финал ЕВРО – тогда Роналду обойдет всех испанцев из сборных 2008 и 2012 годов. Одним словом, нынешний ЕВРО может стать турниром имени Роналду.

А что же два последних чемпиона мира? Матчи между Францией и Германией – это классика футбола, за которой приятно наблюдать вне зависимости от статуса игры.

"Бундестим" и "трехцветные" завершали программу первого тура группового этапа. Матч на "Альянц Арене" мог стать вишенкой на том самом торте, но не стал. Причина банальная – Франция смотрелась гораздо лучше соперника. Уверен, не будь автогола Хуммельса, французы все равно добились бы своего. К слову сказать, в сетке ворот Нойера побывали еще два мяча – отличились Мбаппе и Бензема, но оба взятия ворот были отменены из-за офсайда.

Немцы играли в настоящий футбол только первые 20 минут второго тайма. Французы попали под мощный прессинг, но выстояли. Защита сборной – это вообще отдельная тема, по которой можно написать научный труд. Кимпембе, Варан, Павар – подчищали все что возможно, в опорной зоне царил Канте, проведя очередной великолепный матч в карьере. Ему помогал Погба, а нападающий (!) Гризманн стелился в подкатах на своей (!) половине поля. Все, абсолютно все игроки сборной Франции показали чемпионский уровень. С такой командой Дешам может замахнуться и на титул.

Таблица результатов группы F после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Португалия 1 1 0 0 3:0 3 2 Франция 1 1 0 0 1:0 3 3 Германия 1 0 0 1 0:1 0 4 Венгрия 1 0 0 1 0:3 0

Матчи второго тура в группе F (время тбилисское):

Венгрия-Франция, 19 июня, 17:00

Португалия-Германия, 19 июня, 20:00.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.