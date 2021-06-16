Сборная России обыграла Финляндию на ЕВРО-2020

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После двух туров подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе три очка и сохраняют шанс на выход в плей-офф ЕВРО-2020
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла команду Финляндии во втором туре группового этапа на ЕВРО-2020.
Единственный мяч во встрече забил Алексей Миранчук в компенсированное к первому тайму арбитром время.
После двух туров подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе три очка и сохраняют шанс на выход в плей-офф ЕВРО-2020.
Заключительный матч в группе "В" сборная России проведет 21 июня в Копенгагене против Дании.