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Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия

Сборная России обыграла Финляндию на ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210616/252042463/Sbornaya-Rossii-obygrala-Finlyandiyu-na-EVRO-2020.html

После двух туров подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе три очка и сохраняют шанс на выход в плей-офф ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла команду Финляндии во втором туре группового этапа на ЕВРО-2020.

Единственный мяч во встрече забил Алексей Миранчук в компенсированное к первому тайму арбитром время.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе три очка и сохраняют шанс на выход в плей-офф ЕВРО-2020.

Заключительный матч в группе "В" сборная России проведет 21 июня в Копенгагене против Дании.

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