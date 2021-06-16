Сборная Грузии по теннису обыграла Исландию в матче Кубка Дэвиса

Следующий матч в группе "А" сборная Грузии проведет 18 июня против Кипра

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису обыграла команду Исландии 3:0 в матче Кубка Дэвиcа в третьей мировой группе, состоявшемся на Кипре.

Первыми на корт вышли Александр Бакши и Даниэль Сиддаль. Грузинскому теннисисту понадобился всего один час, чтобы обыграть своего соперника в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

Удвоил преимущество сборной Грузии Александр Метревели, который также в двух партиях взял верх над Эгиллем Сигурдссоном – 6:0, 6:3.

Победное очко грузинской команде принес дуэт Саба Пурцеладзе/Зура Ткемаладзе, обыгравший пару Антон Магнуссон/Даниэль Сиддаль – 6:3, 6:4.

Следующий матч в группе "А" сборная Грузии проведет 18 июня против Кипра.

В турнире, который продлится до 19 июня, изначально должны были принимать участие восемь сборных, но после отказа Лихтенштейна осталось семь команд: Грузия, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Ирландия.

Команды разбиты на две группы – в одной четыре сборные, а в другой три. Победитель каждой группы выходит в плей-офф за право сыграть во второй Мировой Группе. Еще один участник плей-офф определится в очном противостоянии между сборными, занявшими вторые места в своих группах.

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