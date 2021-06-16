Сборная Уэльса обыграла Турцию на ЕВРО-2020

Сборная Турции в двух матчах не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола, в связи с чем имеет призрачные шансы на выход в 1/8 финала

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Сборная Уэльса обыграла Турцию со счетом 2:0 в матче группового этапа ЕВРО-2020, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Баку.

"Драконы" открыли счет на 42 минуте, после того как Аарон Рэмси воспользовался передачей Гарета Бэйла. В середине второго тайма валлийцы могли удвоить свое преимущество, но Бейл не реализовал пенальти, назначенный в ворота Турции.

И все же Уэльс сумел довести разницу до двух мячей. В уже компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил защитник Коннор Робертс. Голевая передача снова на счету Бейла.

После этой победы Уэльс набрал четыре очка и поднялся на первую строчку в группе "В". "Драконы" гарантировали себе как минимум третье место в квартете и, скорее всего, выход в плей-офф ЕВРО.

Что касается Турции, то в двух матчах подопечные Гюнеша не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола. "Лунные звезды" замыкают группу "В" и имеют призрачные шансы на выход в 1/8 финала.