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Футбол. ЧЕ-2020. Матч Турция - Уэльс

Сборная Уэльса обыграла Турцию на ЕВРО-2020

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Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (33)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210616/252043876/Sbornaya-Uelsa-obygrala-Turtsiyu-na-EVRO-2020.html

Сборная Турции в двух матчах не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола, в связи с чем имеет призрачные шансы на выход в 1/8 финала

ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Сборная Уэльса обыграла Турцию со счетом 2:0 в матче группового этапа ЕВРО-2020, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Баку.

"Драконы" открыли счет на 42 минуте, после того как Аарон Рэмси воспользовался передачей Гарета Бэйла. В середине второго тайма валлийцы могли удвоить свое преимущество, но Бейл не реализовал пенальти, назначенный в ворота Турции.

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
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И все же Уэльс сумел довести разницу до двух мячей. В уже компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил защитник Коннор Робертс. Голевая передача снова на счету Бейла.

После этой победы Уэльс набрал четыре очка и поднялся на первую строчку в группе "В". "Драконы" гарантировали себе как минимум третье место в квартете и, скорее всего, выход в плей-офф ЕВРО.

Что касается Турции, то в двух матчах подопечные Гюнеша не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола. "Лунные звезды" замыкают группу "В" и имеют призрачные шансы на выход в 1/8 финала.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (33)
Теги:
футбол, Чемпионат Европы, Турция, Уэльс

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