01:55 17 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8356
  • 100 RUB4.3968
  • USD3.1657
Поиск
Игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи

Сборная Италии оформила себе выход в плей-офф ЕВРО-2020

Sputnik
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (33)
1310
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252044447.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210617/252044485/Sbornaya-Italii-oformila-sebe-vykhod-v-pley-off-EVRO-2020.html

После двух туров Италия набрала шесть очков и гарантировала себе как минимум второе место в группе "А", а вместе с ним и выход в 1/8 финала

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Сборная Италии обыграла Швейцарию 3:0 в матче группового этапа ЕВРО-2020 и стала первой командой, оформившей выход в плей-офф турнира.

В составе победителей дублем отметился полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли (26 и 52 минуты), а окончательный счет в матче на 89 минуте установил нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле.

После двух туров Италия набрала шесть очков и гарантировала себе как минимум второе место в группе "А", а вместе с ним и выход в 1/8 финала.

В заключительном матче групповой стадии итальянцы 20 июня сыграют с Уэльсом, который сегодня обыграл Турцию 2:0 и набрал четыре очка.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (33)
Теги:
Швейцария, Италия, Чемпионат Европы, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море
В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться