Сборная Италии оформила себе выход в плей-офф ЕВРО-2020

После двух туров Италия набрала шесть очков и гарантировала себе как минимум второе место в группе "А", а вместе с ним и выход в 1/8 финала

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Сборная Италии обыграла Швейцарию 3:0 в матче группового этапа ЕВРО-2020 и стала первой командой, оформившей выход в плей-офф турнира.

В составе победителей дублем отметился полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли (26 и 52 минуты), а окончательный счет в матче на 89 минуте установил нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле.

После двух туров Италия набрала шесть очков и гарантировала себе как минимум второе место в группе "А", а вместе с ним и выход в 1/8 финала.

В заключительном матче групповой стадии итальянцы 20 июня сыграют с Уэльсом, который сегодня обыграл Турцию 2:0 и набрал четыре очка.