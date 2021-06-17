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Вольная борьба

Борцы сборной Грузии завоевали шесть медалей на чемпионате Европы среди кадетов

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
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В общекомандном зачете сборная Грузии набрала 122 очка и заняла третье место, пропустив вперед Россию и Армению

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате Европы среди кадетов в болгарском Самокове.

Вице-чемпионами турнира стали Тамаз Суламанидзе (-55 кг) и Торнике Самхарадзе (-80 кг). В решающей схватке Суламанидзе уступил Андранику Аветисяну из Армении (11:0), а Самхарадзе в упорной борьбе (2:4) проиграл Александру Мамрошу из Украины.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали: Георгий Абулашвили (-60 кг), Георгий Гогричиани (-65 кг), Георгий Натобидзе (-71 кг) и Тамаз Николеишвили (-92 кг).

В общекомандном зачете сборная Грузии набрала 122 очка и заняла третье место, пропустив вперед Россию (213) и Армению (138).

С 18 июня, там же в Самокове, стартует чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди кадетов. Сборная Грузии будет представлена 10 спортсменами.

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