Сборная Украины выиграла у македонцев в матче ЕВРО-2020

Сегодня состоится игра между лидерами группы C - сборными Нидерландов и Австрии, которые в первом туре нанесли поражения своим соперникам

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Украина обыграла команду Северной Македонии в матче группового этапа ЕВРО-2020.

Встреча группы C, прошедшая в четверг в Бухаресте, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. У победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34). У македонской команды отличился Эгзиян Алиоски (57), который успешно добил мяч в ворота после нереализованного им пенальти. Украинцы могли увеличить свое преимущество, но Руслан Малиновский тоже не реализовал пенальти (84).

Футболисты сборной Украины прервали серию из шести поражений в финальной части чемпионатов Европы.

Украинская команда набрала 3 очка и идет на третьем месте в таблице группы C, сборная Северной Македонии потерпела второе поражение на турнире и замыкает таблицу квартета (0 очков).

Сегодня в 23:00 по тбилисскому времени состоится игра между лидерами группы C - сборными Нидерландов и Австрии.