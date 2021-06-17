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Македонцы радуются забитому голу. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Сборная Украины выиграла у македонцев в матче ЕВРО-2020

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (35)
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Sputnik Грузия
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Сегодня состоится игра между лидерами группы C - сборными Нидерландов и Австрии, которые в первом туре нанесли поражения своим соперникам

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Украина обыграла команду Северной Македонии в матче группового этапа ЕВРО-2020.

Встреча группы C, прошедшая в четверг в Бухаресте, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. У победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34). У македонской команды отличился Эгзиян Алиоски (57), который успешно добил мяч в ворота после нереализованного им пенальти. Украинцы могли увеличить свое преимущество, но Руслан Малиновский тоже не реализовал пенальти (84).

Футбол.
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах C и D: результаты таблицы

Футболисты сборной Украины прервали серию из шести поражений в финальной части чемпионатов Европы.

Украинская команда набрала 3 очка и идет на третьем месте в таблице группы C, сборная Северной Македонии потерпела второе поражение на турнире и замыкает таблицу квартета (0 очков).

Сегодня в 23:00 по тбилисскому времени состоится игра между лидерами группы C - сборными Нидерландов и Австрии.

 

 

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (35)
Теги:
Македония, Украина, Чемпионат Европы, футбол

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