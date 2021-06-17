Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией и вышла в плей-офф ЕВРО

Сборная Бельгии с 6 очками лидирует в группе, датчане (0 очков) занимают последнее место, на втором месте идет сборная России (3)

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча группы В, где также выступает сборная России, прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брейне (70). У датчан отличился Юссуф Поульсен (2).

На матче присутствовало 23395 зрителей.

Таблица результатов группы B после вторго тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Бельгия 2 2 0 0 5:1 6 2 Россия 2 1 0 1 1:3 3 3 Финляндия 2 1 0 1 1:1 3 4 Дания 2 0 0 2 1:3 0

Матчи третьего тура в группе B (время тбилисское):

Финляндия – Бельгия, 21 июня, 23:00

Дания – Россия, 21 июня, 23:00

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