22:53 17 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8356
  • 100 RUB4.3968
  • USD3.1657
Поиск
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Дания - Бельгия

Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией и вышла в плей-офф ЕВРО

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (35)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252054150.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210617/252054210/Sbornaya-Belgii-oderzhala-volevuyu-pobedu-nad-Daniey-i-vyshla-v-pley-off-EVRO.html

Сборная Бельгии с 6 очками лидирует в группе, датчане (0 очков) занимают последнее место, на втором месте идет сборная России (3)

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча группы В, где также выступает сборная России, прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брейне (70). У датчан отличился Юссуф Поульсен (2).

Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии Юри Тилеманс, игрок сборной Бельгии Торган Азар (слева направо на первом плане)
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Итоги первого тура ЕВРО-2020 в группах A и B – результаты, таблицы

На матче присутствовало 23395 зрителей.

Таблица результатов группы B после вторго тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Бельгия 2 2 0 0 5:1 6
2 Россия 2 1 0 1 1:3 3
3 Финляндия 2 1 0 1 1:1 3
4 Дания 2 0 0 2 1:3 0

Матчи третьего тура в группе B (время тбилисское):

Финляндия – Бельгия, 21 июня, 23:00

Дания – Россия, 21 июня, 23:00

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (35)
Теги:
Дания, Бельгия, Чемпионат Европы, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео
В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться