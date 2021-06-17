Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией и вышла в плей-офф ЕВРО

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата Европы.
Встреча группы В, где также выступает сборная России, прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брейне (70). У датчан отличился Юссуф Поульсен (2).
На матче присутствовало 23395 зрителей.
Таблица результатов группы B после вторго тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|2
|Россия
|2
|1
|0
|1
|1:3
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4
|Дания
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
Матчи третьего тура в группе B (время тбилисское):
Финляндия – Бельгия, 21 июня, 23:00
Дания – Россия, 21 июня, 23:00
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