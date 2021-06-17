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Теннисист Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист вышел в ¼ финала турнира в Галле

© AFP / CHRISTOF STACHE
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (113)
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Sputnik Грузия
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Выход в ¼ финала позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и чуть больше 40 тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (30 номер в рейтинге АТР) вышел в ¼ финала турнира из серии АТР-500 в немецком Галле.

Во втором круге Басилашвили в двух сетах – 6:2, 7:5, обыграл Артура Риндеркнеха (119) из Франции. Матч продолжался один час и 21 минуту.

Грузинский теннисист выше всяких похвал действовал на своей подаче, позволив сопернику сделать всего один брейк. В свою очередь, сам Басилашвили трижды взял подачу француза, что и стало залогом успеха нашего теннисиста.

Сборная Грузии по теннису
photo: courtesy of Georgian Tennis Federation / FB
Сборная Грузии по теннису обыграла Исландию в матче Кубка Дэвиса

Выход в ¼ финала позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и чуть больше 40 тысяч евро призовых.

За выход в полуфинал турнира Басилашвили сыграет Ллойдом Харрисом (51) из ЮАР, который также в двух сетах (6:3, 7:6) победил Лукаша Лацко (214) из Словакии.

Общий призовой фонд турнира в Галле (Noventi Open) – чуть меньше полутора миллионов евро, а действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (113)
Теги:
ATP, Николоз Басилашвили, теннис, Грузия

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