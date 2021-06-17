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Матч сборных Грузии и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА - грузинские футболисты

Капитан и вице-капитан сборной Грузии по футболу перешли в "Слован"

photo: Georgian Football Federation
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (194)
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Sputnik Грузия
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Главным тренером "Слована" является Владимир Вайсс, который почти пять лет возглавлял сборную Грузии

ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Капитан и вице-капитан сборной Грузии по футболу – Джаба Канкава и Гурам Кашия, продолжат свою карьеру в словацком "Словане", говорится в сообщении клуба.

Детали соглашения и финансовая сторона сделки не разглашаются.

Джаба Канкава. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Джаба Канкава. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Стоит отметить и тот факт, что главным тренером "Слована" является Владимир Вайсс, который почти пять лет возглавлял сборную Грузии.

"Слован" - традиционный и сильный клуб. Я с нетерпением жду момента, когда начну играть. Сделаю все возможное, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества на поле", - сказал Канкава.

В аналогичном ключе высказался и Гурам Кашия.

"Я знаю, какие цели перед собой ставит "Слован", и я знаю, что ожидает клуб от меня. Я прекрасно знаю Вайсса – это один из лучших тренеров, с которым я когда-либо работал, и замечательный человек", - отметил вице-капитан сборной Грузии.

Не остался в стороне и Вайсс.

Тренер Владимир Вайсс
© Sputnik / STRINGER
Тренер Владимир Вайсс

"Это те два игрока, которым я могу безоговорочно доверять. Каждый из них провел почти по 100 матчей в составе сборной Грузии. Да, они ветераны, но у них колоссальный опыт, который пригодится нашей команде", - сказал тренер.

Канкава перешел в "Слован" из французского "Валенсьена", а Кашия с начала этого года выступал за тбилисский "Локомотив".

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (194)
Теги:
Владимир Вайсс, Гурам Кашия, Джаба Канкава, Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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