Сборная Нидерландов досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Австрии в матче чемпионата Европы, который проходит в 11 городах.
Встреча группы С в Амстердаме завершилась со счетом 2:0. Отличились Мемфис Депай (11-я минута, с пенальти) и Дензел Думфрис (67).
На матче присутствовали 15 243 зрителя.
Таблица результатов группы C после второго тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|4
|Сев. Македония
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
Матчи третьего тура в группе C (время тбилисское):
Украина - Австрия, 21 июня, 20:00
Нидерланды-Сев Македония, 21 июня, 20:00
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