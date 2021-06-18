Сборная Нидерландов досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Австрии 21 июня в Бухаресте сыграет с командой Украины, а голландцы в Амстердаме в тот же день встретятся с македонцам

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Австрии в матче чемпионата Европы, который проходит в 11 городах.

Встреча группы С в Амстердаме завершилась со счетом 2:0. Отличились Мемфис Депай (11-я минута, с пенальти) и Дензел Думфрис (67).

На матче присутствовали 15 243 зрителя.

Таблица результатов группы C после второго тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Нидерланды 2 2 0 0 5:2 6 2 Украина 2 1 0 1 4:4 3 3 Австрия 2 1 0 1 3:3 3 4 Сев. Македония 2 0 0 2 2:5 0

Матчи третьего тура в группе C (время тбилисское):

Украина - Австрия, 21 июня, 20:00

Нидерланды-Сев Македония, 21 июня, 20:00

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