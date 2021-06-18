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Футболист Хвича Кварацхелия

Кварацхелия и Давиташвили присоединились к "Рубину" на сборах

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Темы:
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Грузинские футболисты присоединились к команде позже из-за вызова в сборную на товарищеские матчи в июне

ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Полузащитники сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили присоединились к "Рубину" на предсезонных сборах, говорится в сообщении казанского клуба.

​Футболисты "Рубина" начали тренировки несколько дней назад. Кварацхелия и Давиташвили получили вызов в сборную Грузии, которая в начале июня провела два тест-матча, поэтому к своему клубу они присоединились чуть позже.

Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
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В последние несколько месяцев в СМИ усиленно муссируется информация о том, что нынешним летом Кварацхелия покинет "Рубин" и продолжит карьеру в Европе. Свою заинтересованность в грузинском защитнике высказывали такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд), "Лидс" и "Эвертон". Однако, конкретных предложений по Кварацхелия "Рубин" пока не получал. Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.

Что касается Давиташвили, что он также принадлежит "Рубину" (до 2023 года), но прошедший сезон РПЛ полузащитник провел в аренде в волгоградском "Роторе", который по итогам чемпионата покинул премьер-лигу.

Контрольные матчи "Рубин" начнет проводить с 24 июня. Уже достигнута договоренность с "Нижним Новгородом" и "Уралом", с которым казанский клуб проведет по две встречи.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (157)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол

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