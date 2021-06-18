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Russia Soccer Euro 2020 Sweden - Slovakia

Сборная Швеции победила Словакию благодаря забитому пенальти в матче ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (38)
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Шведы в своем заключительном матче группового этапа 23 июня сыграют в Санкт-Петербурге с поляками, словаки в Севилье встретятся с испанцами

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча второго тура группы E, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. Гол на 77-й минуте с пенальти забил Эмиль Форсберг. Игру посетили 11 525 зрителей.

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Швеция - Словакия
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Швеция - Словакия

В первом туре сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании - 0:0, сборная Словакии победила команду Польши - 2:1. Испанцы и поляки встретятся между собой в матче второго тура в субботу.

Шведы в своем заключительном матче группового этапа сыграют в Санкт-Петербурге с поляками, словаки в Севилье встретятся с испанцами. Игры пройдут 23 июня.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (38)
Теги:
Словакия, Швеция, Чемпионат Европы, футбол

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