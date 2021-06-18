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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист вышел в полуфинал турнира в Германия

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (114)
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За выход в финал турнира в Галле Басилашвили поборется с седьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублевым

ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (30 номер в рейтинге АТР) вышел в полуфинал теннисного турнира из серии АТР-500 в немецком Галле.

В ¼ финала Басилашвили в двух сетах – 6:4, 7:6, обыграл Ллойда Харриса (51) из ЮАР. Матч продолжался почти два часа.

Сборная Грузии по теннису
photo: courtesy of Georgian Tennis Federation / FB
Сборная Грузии по теннису обыграла Исландию в матче Кубка Дэвиса

Басилашвили прекрасно действовал на своей подаче и в первой партии не позволил сопернику сделать ни одного брейка. Сам же взял подачу Харриса в 10 гейме.

Во втором сете теннисисты обменялись брейками и довели дело до тай-брейка, в котором грузин победил 7:5 и оформил победу.

Выход в полуфинал турнира позволил заработать Басилашвили 180 рейтинговых очков и почти 60 тысяч евро призовых.

За выход в финал Басилашвили сыграет с седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым, который также в двух сетах – 7:6, 6:2, обыграл Филиппа Кольшрайбера (128) из Германии.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (114)
Теги:
ATP, Николоз Басилашвили, Грузия, теннис

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