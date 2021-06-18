Сборная Грузии по теннису проиграла Кипру на Кубке Дэвиса

Сборная Грузии заняла второе место в группе "А" и сыграет с Ирландией за право участия в плей-офф для перехода во вторую Мировую группу

ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису проиграла команде Кипра 0:3 в матче Кубка Дэвиса в третьей мировой группе, состоявшемся в Ларнаке.

Первыми на корт вышли Менелаос Эфстатиу и Александр Бакши. Грузинский теннисист уступил в двух сетах с одинаковым счетом 3:6. Матч продолжался один час и 20 минут.

Почин своих партнеров поддержал Петрос Хрисокос, обыгравший Александра Метревели. Оба сета завершились со счетом 6:2 в пользу киприота.

Парная встреча уже не имела никакого значения, но и ее грузинские теннисисты проиграли. Дуэт Саба Пурцеладзе/Зура Ткемаладзе уступил тандему Сергис Кирацис/Элефтериос Неос в трех сетах – 6:4, 3:6, 2:6.

Таким образом, сборная Грузии заняла второе место в группе "А" и сыграет с Ирландией, занявшей второе место в группе "В", за право участия в плей-офф для перехода во вторую Мировую группу.

Матч между сборными Грузии и Ирландии состоится 19 июня.

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