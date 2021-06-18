Сборные Хорватии и Чехии не выявили победителя в матче ЕВРО-2020

Сборная Чехии в следующем матче ЕВРО-2020 в Лондоне встретится с командой Англии, сборная Хорватии в Глазго сыграет с командой Шотландии

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Чехии сыграла вничью с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча второго тура группы D, прошедшая в пятницу в Глазго, завершилась со счетом 1:1. У сборной Чехии на 37-й минуте отличился Патрик Шик с пенальти, назначенным после того, как защитник команды Хорватии и петербургского "Зенита" Деян Ловрен разбил ему локтем лицо.

В составе хорватов гол забил Иван Перишич на 47-й минуте. Игру посетили 5607 зрителей, это на данный момент самая низкая посещаемость на проходящем чемпионате Европы.

Полузащитники московских "Спартака" и ЦСКА соответственно чех Алекс Крал и хорват Никола Влашич вышли на поле во втором тайме.

Шик с тремя голами в двух матчах является лучшим бомбардиром ЕВРО-2020.

В первом туре сборная Чехии победила команду Шотландии со счетом 2:0, сборная Хорватии уступила команде Англии - 0:1.

Сборная Чехии в следующем матче ЕВРО-2020 в Лондоне встретится с командой Англии, сборная Хорватии в Глазго сыграет с командой Шотландии. Игры пройдут 22 июня.