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Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия

Сборные Хорватии и Чехии не выявили победителя в матче ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Михаил Сербин
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (39)
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Сборная Чехии в следующем матче ЕВРО-2020 в Лондоне встретится с командой Англии, сборная Хорватии в Глазго сыграет с командой Шотландии

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Чехии сыграла вничью с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча второго тура группы D, прошедшая в пятницу в Глазго, завершилась со счетом 1:1. У сборной Чехии на 37-й минуте отличился Патрик Шик с пенальти, назначенным после того, как защитник команды Хорватии и петербургского "Зенита" Деян Ловрен разбил ему локтем лицо.

Russia Soccer Euro 2020 Sweden - Slovakia
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
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В составе хорватов гол забил Иван Перишич на 47-й минуте. Игру посетили 5607 зрителей, это на данный момент самая низкая посещаемость на проходящем чемпионате Европы.

Полузащитники московских "Спартака" и ЦСКА соответственно чех Алекс Крал и хорват Никола Влашич вышли на поле во втором тайме.

Шик с тремя голами в двух матчах является лучшим бомбардиром ЕВРО-2020.

В первом туре сборная Чехии победила команду Шотландии со счетом 2:0, сборная Хорватии уступила команде Англии - 0:1.

Сборная Чехии в следующем матче ЕВРО-2020 в Лондоне встретится с командой Англии, сборная Хорватии в Глазго сыграет с командой Шотландии. Игры пройдут 22 июня.

 

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (39)
Теги:
Чемпионат Европы, футбол

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