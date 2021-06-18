Молодежная сборная Грузии по регби крупно проиграла Аргентине

Следующий матч на турнире молодежная сборная Грузии проведет 23 июня против Уругвая, а 28 числа сыграет с хозяевами соревнований

ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) проиграла аргентинским сверстникам 10:82 на международном товарищеском турнире в ЮАР.

Южноамериканцы занесли в зачетную зону младших "лелос" 12 попыток. Грузины отметились только одной попыткой, которая на счету Георгия Майсурадзе.

Следующий матч на турнире молодежная сборная Грузии проведет 23 июня против Уругвая, а 28 числа сыграет с хозяевами соревнований.

По регламенту турнира, команды, занявшие два первых места в группе, в очном противостоянии определят победителя, а две оставшиеся сборные сразятся за третье место.

Стоит также отметить, что 3 и 10 июля там же в ЮАР национальная сборная Грузии проведет два тест-матча против действующих чемпионов мира – Южной Африки.

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