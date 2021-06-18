01:14 19 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Молодежная сборная Грузии по регби

Молодежная сборная Грузии по регби крупно проиграла Аргентине

Georgian Rugby / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского регби (193)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252068708.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210618/252068769/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-regbi-krupno-proigrala-Argentine.html

Следующий матч на турнире молодежная сборная Грузии проведет 23 июня против Уругвая, а 28 числа сыграет с хозяевами соревнований

ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) проиграла аргентинским сверстникам 10:82 на международном товарищеском турнире в ЮАР.

Южноамериканцы занесли в зачетную зону младших "лелос" 12 попыток. Грузины отметились только одной попыткой, которая на счету Георгия Майсурадзе.

Сборная Грузии по регби, архивное фото
© AFP / ANDY BUCHANAN
Сборная Грузии по регби сыграет в Телави против команды Нидерландов

Следующий матч на турнире молодежная сборная Грузии проведет 23 июня против Уругвая, а 28 числа сыграет с хозяевами соревнований.

По регламенту турнира, команды, занявшие два первых места в группе, в очном противостоянии определят победителя, а две оставшиеся сборные сразятся за третье место.

Стоит также отметить, что 3 и 10 июля там же в ЮАР национальная сборная Грузии проведет два тест-матча против действующих чемпионов мира – Южной Африки.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости грузинского регби (193)
Теги:
Союз регби Грузии, Сборная Грузии по регби, регби

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться