Сборные Англии и Шотландии не определили победителя в матче ЕВРО-2020

В заключительном туре группового этапа англичане 22 июня сыграют с чехами, шотландцы в этот же день встретятся с хорватами

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Шотландии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча второго тура в группе D, прошедшая на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 0:0.

На матче присутствовали 20306 зрителей.

Таблица результатов группы D после второго тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Чехия 2 1 1 0 3:1 4 2 Англия 2 1 1 0 1:0 4 3 Хорватия 2 0 1 1 1:2 1 4 Шотландия 2 0 1 1 0:2 1

Матчи третьего тура в группе D (время тбилисское):

Хорватия-Шотландия, 22 июня, 23:00

Англия-Чехия, 22 июня, 23:00

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