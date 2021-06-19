Сборные Англии и Шотландии не определили победителя в матче ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Шотландии в матче группового этапа чемпионата Европы.
Встреча второго тура в группе D, прошедшая на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 0:0.
На матче присутствовали 20306 зрителей.
Таблица результатов группы D после второго тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|2
|Англия
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
|Хорватия
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
|Шотландия
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
Матчи третьего тура в группе D (время тбилисское):
Хорватия-Шотландия, 22 июня, 23:00
Англия-Чехия, 22 июня, 23:00
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