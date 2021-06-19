Итоги второго тура ЕВРО-2020 в группах А, В и С: результаты и таблицы

Вполне ожидаемо, что после матчей второго тура ЕВРО-2020 сразу несколько сборных обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Пока сенсаций нет – в 1/8 финала пробились те, кого мы там и должны были увидеть.

Группа "А": Италия, Уэльс, Швейцария, Турция

Сборная Италия, произведя более чем приятное впечатление в первой игре против Турции (3:0), не испортила его и во втором матче. "Скуадра Адзурра" также уверенно обыграла Швейцарию 3:0 и стала первой командой, обеспечившей себе участие в 1/8 финала.

И тут важно отметить то обстоятельство, что так уверенно итальянцы играют уже давно – с ноября прошлого года. За это время подопечные Роберто Манчини провели 10 матчей и не пропустили ни одного гола, забив при этом 31. Когда Манчини возглавил команду, он проводил серьезную ротацию и просмотрел в тест-матчах почти 50 (!) футболистов. Тогда над ним многие посмеивались. Мол, ищет иголку в стоге сена и не совсем уверен в своих силах. Интересно было бы сейчас пообщаться с этими скептиками.

В группе "А" приятно удивил Уэльс. "Драконам" предстоял непростой матч против Турции, но, кажется, "лунные звезды" совсем перестали светить. Команда Гюнеша отчаянно сопротивлялась, владела игровым и территориальным преимуществом, но все равно уступила валлийцам 0:2.

Главной фигурой в составе победителей стал Гарет Бейл, которого многие стали списывать со счетов – мол уже не тот. Капитан "драконов" сделал обе голевые передачи, да какие, и мог отличиться сам, но не забил с пенальти.

Уэльс почти на 100 процентов гарантировал себе участие в плей-офф. "Драконы" не займут второе место только в том случае, если Швейцария в заключительном матче обыграет Турцию с разницей в три мяча, а сами валлийцы уступят Италии в два гола. Но турки без боя не сдадутся. Победа над соперником выведет их на третье место и сохранит шансы, пусть и минимальные, на выход из группы.

Таблица результатов группы A после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Италия 2 2 0 0 6:0 6 2 Уэльс 2 1 1 0 3:1 4 3 Швейцария 2 0 1 1 1:4 1 4 Турция 2 0 0 2 0:5 0

Матчи финального тура в группе A (время тбилисское):

Италия - Уэльс, 20 июня, 20:00

Швейцария - Турция, 20 июня, 20:00

Группа "В": Бельгия, Россия, Финляндия, Дания

В группе "В" фаворит также не дал повода усомниться в своих силах. Победив в первом туре Россию 3:0, во второй игровой день Бельгия на классе обыграла Данию 2:1 и застолбила за собой место в 1/8 финала.

Но в этой игре примечателен не счет. После первого тайма "красные дьяволы" проигрывали 0:1, но потом на поле вышел Кевин де Брюйне. Полузащитника "Манчестер Сити" не ждали раньше матчей плей-офф, но видимо ситуация требовала немедленного вмешательства. Роберто Мартинес оказался прав.

Выйдя на поле де Брюйне полностью перевернул игру и стал ее главным хедлайнером. На 55 минуте он отдал голевую передачу на Азара, а еще через 15 минут забил сам. Бельгия в плей-офф и совершенно заслуженно.

Если с бельгийцами все было понятно с самого начала, то борьба за второе-третье место в группе закручивается, как в остросюжетном детективе. Россия обыграла Финляндию 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука. Нельзя сказать, что игра была содержательной, особенно во втором тайме. Но Черчесов добился нужного результата, и Россия все еще в деле.

© photo: Sputnik / Alexandr Wilf Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия

Перед заключительным туром у России и Финляндии по три очка, а разница мячей – 1-3 и 1-1, соответственно. И все решится в заключительный игровой день, когда Россия в Копенгагене сыграет с Данией, а бельгийцы с финнами. Тут слишком много раскладов, чтобы начинать детальный разбор. Одно можно сказать совершенно точно – для сохранения шансов на плей-офф датчанам кровь из носу нужна победа, а россиян устроит ничья. Как будут развиваться события – узнаем 21 июня.

Таблица результатов группы B после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Бельгия 2 2 0 0 5:1 6 2 Россия 2 1 0 1 1:3 3 3 Финляндия 2 1 0 1 1:1 3 4 Дания 21 0 0 2 1:3 0

Матчи второго тура в группе B (время тбилисское):

Россия - Дания, 21 июня, 23:00

Финляндия - Бельгия, 21 июня, 23:00

Группа "С": Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Не хочется повторяться, но и в этом квартете фаворит взял свое. После победы над украинцами (3:2) сборная Нидерландов очень уверенно обыграла Австрию (2:0). Франк де Бур хорошо изучил ошибки обороны своей команды после первой игры, и в матче против австрийцев линия защиты действовала значительно лучше – соперник нанес только один удар в створ ворот.

Я уже отмечал – у Нидерландов очень боеспособный коллектив, но иногда команда позволяет себе определенные вольности. И если Украина с Австрией не наказали "оранжевых", более сильный и опытный соперник такого не простит. Нидерланды решили первую задачу – вышли в плей-офф ЕВРО, а уже там, видимо, будут подстраиваться под конкретных оппонентов.

После первой игры украинцев на турнире стало понятно – у подопечных Шевченко есть потенциал, который преобразовался в победу над Северной Македонией (2:1). Матч получился равным по всем показателям, но сказался опыт Украины и чуть более высокое мастерство исполнителей.

Перед заключительным туром у Австрии и Украины по три набранных очка и в очном противостоянии их, в принципе, устроит и ничья. Четыре балла – это фактически гарантия выхода в плей-офф ЕВРО.

Таблица результатов группы C после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Нидерланды 2 2 0 0 5:2 6 2 Украина 2 1 0 1 4:4 3 3 Австрия 2 1 0 1 3:3 3 4 Северная Македония 2 0 0 2 2:5 0

Матчи второго тура в группе C (время тбилисское):

Северная Македония - Нидерланды, 21 июня, 20:00

Украина - Австрия, 21 июня, 20:00