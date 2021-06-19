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Теннисист Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили проиграл в полуфинале на турнире в Галле

© AFP / CHRISTOF STACHE
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (116)
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Sputnik Грузия
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Выход в полуфинал турнира позволил Басилашвили заработать 180 рейтинговых очков и почти 60 тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (30 номер в рейтинге АТР) проиграл в полуфинале теннисного турнира из серии АТР-500 в немецком Галле.

В трех сетах грузинский теннисист уступил россиянину Андрею Рублеву (7) – 1:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался один час и 48 минут.

Сборная Грузии по теннису проиграла Кипру на Кубке Дэвиса
photo: Georgian Tennis Federation / FB
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В первом сете Басилашвили продемонстрировал очень неуверенную игру на своей подаче и дважды позволил сопернику сделать брейк.

В шестом гейме второго сета на своей подаче ошибся уже Рублев. Басилашвили сделал брейк и довел партию до победы.

Судьбу матча решила одна проигранная подача грузинского теннисиста в шестом гейме.

После этого поражения счет в очном противостоянии соперников стал 3:2 в пользу российского теннисиста.

Выход в полуфинал турнира позволил Басилашвили заработать 180 рейтинговых очков и почти 60 тысяч евро призовых.

В финале турнира в Галле Рублев сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (21, Канада) – Уго Умбер (31, Франция).

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (116)
Теги:
теннис, Николоз Басилашвили

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