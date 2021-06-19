Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на ЕВРО-2020

Несмотря не то, что в оставшееся время французы владели подавляющим преимуществом, вырвать победу подопечные Дешама не смогли

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Действующие чемпионы мира – сборная Франции – сыграли вничью 1:1 с Венгрией в группе "F".

"Волшебные мальяры" открыли счет в компенсированное время первого тайма. Отличился защитник венгерского "Фехервара" Оттило Фиоло.

"Трехцветные" сумели сравнять счет в середине второго тайма. Антуан Гризманн первым оказался на добивании и точно пробил в левый от вратаря угол.

Несмотря не то, что в оставшееся время французы владели подавляющим преимуществом, вырвать победу подопечные Дешама не смогли.

После двух сыгранных матчей Франция набрала четыре очка и на данный момент возглавляет группу "F". У Венгрии одно очко и она находится на третьем месте.

Сегодня же в группе "F" сыграют сборные Португалии и Германии.