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Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Несмотря не то, что в оставшееся время французы владели подавляющим преимуществом, вырвать победу подопечные Дешама не смогли

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Действующие чемпионы мира – сборная Франции – сыграли вничью 1:1 с Венгрией в группе "F".

"Волшебные мальяры" открыли счет в компенсированное время первого тайма. Отличился защитник венгерского "Фехервара" Оттило Фиоло.

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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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"Трехцветные" сумели сравнять счет в середине второго тайма. Антуан Гризманн первым оказался на добивании и точно пробил в левый от вратаря угол.

Несмотря не то, что в оставшееся время французы владели подавляющим преимуществом, вырвать победу подопечные Дешама не смогли.

После двух сыгранных матчей Франция набрала четыре очка и на данный момент возглавляет группу "F". У Венгрии одно очко и она находится на третьем месте.

Сегодня же в группе "F" сыграют сборные Португалии и Германии.

Теги:
футбол, Чемпионат Европы, Венгрия, Франция

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