Сборная Германии уверенно обыграла Португалию на ЕВРО-2020

Таким образом, после двух туров в группе "F" у сборной Франции четыре очка, у Германии и Португалии по три, а у Венгрии – одно

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Сборная Германии обыграла со счетом 4:2 Португалию на ЕВРО-2020.

В составе победителей забитыми голами отметились Кай Хаверц и Робин Госенс. Еще два мяча португальцы забили в свои ворота.

Что касается Португалии, то Криштиану Роналду открыл счет в матче, а Диогу Жота забил при счете 4:1.

Таким образом, после двух туров в группе "F" у сборной Франции четыре очка, у Германии и Португалии по три, а у Венгрии – одно.

В заключительный игровой день Германия сыграет с Венгрией, а Португалия с действующими чемпионами мира.