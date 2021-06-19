22:39 19 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Футбол. ЧМ-2018. Матч Германия - Швеция. Тони Кроос (Германия) и Марко Ройс (Германия)

Сборная Германии уверенно обыграла Португалию на ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (42)
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0e/252012629.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210619/252072664/Sbornaya-Germanii-uverenno-obygrala-Portugaliyu-na-EVRO-2020.html

Таким образом, после двух туров в группе "F" у сборной Франции четыре очка, у Германии и Португалии по три, а у Венгрии – одно

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Сборная Германии обыграла со счетом 4:2 Португалию на ЕВРО-2020.

В составе победителей забитыми голами отметились Кай Хаверц и Робин Госенс. Еще два мяча португальцы забили в свои ворота.

Что касается Португалии, то Криштиану Роналду открыл счет в матче, а Диогу Жота забил при счете 4:1.

Таким образом, после двух туров в группе "F" у сборной Франции четыре очка, у Германии и Португалии по три, а у Венгрии – одно.

В заключительный игровой день Германия сыграет с Венгрией, а Португалия с действующими чемпионами мира.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (42)
Теги:
Португалия, футбол, Евро, Германия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду - видео
В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться