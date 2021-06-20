Очередная сенсация на ЕВРО-2020 – Испания не смогла обыграть Польшу

Таким образом, после двух туров в группе "Е" лидирует Швеция, у которой четыре очка. На втором месте Словакия – три балла, на третьем Испания – 2 и замыкает квартет Польша – 1

ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Сборная Испании сыграла вничью 1:1 с Польшой в заключительном матче второго тура группового этапа на ЕВРО-2020.

"Фурия роха" вышла вперед на 25 минуте после точного удара Альваро Мораты. В начале второго тайма счет сравнял нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский.

После пропущенного мяча испанцы завладели инициативой и могли выйти вперед уже на 58 минуте, но Хави Морено попал в штангу. В оставшееся время подопечные Энрике создали еще не один опасный момент у ворот соперника, но ни один из них не смогли реализовать.

Таким образом, после двух туров в группе "Е" лидирует Швеция, у которой четыре очка. На втором месте Словакия – три балла, на третьем Испания – 2 и замыкает квартет Польша – 1.

В заключительном туре Швеция сыграет с Польшей, а Испания – со Словакией. В случае, если Польша обыграет Швецию, а испанцы не смогут выиграть у Словакии, "фурия роха" не попадет в плей-офф ЕВРО-2020.