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Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Матч Швеция - Испания

Очередная сенсация на ЕВРО-2020 – Испания не смогла обыграть Польшу

© photo: Sputnik / Mikhail Kireev
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (43)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210620/252073048/Ocherednaya-sensatsiya-na-EVRO-2020--Ispaniya-ne-smogla-obygrat-Polshu.html

Таким образом, после двух туров в группе "Е" лидирует Швеция, у которой четыре очка. На втором месте Словакия – три балла, на третьем Испания – 2 и замыкает квартет Польша – 1

ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Сборная Испании сыграла вничью 1:1 с Польшой в заключительном матче второго тура группового этапа на ЕВРО-2020.

"Фурия роха" вышла вперед на 25 минуте после точного удара Альваро Мораты. В начале второго тайма счет сравнял нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский.

Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
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После пропущенного мяча испанцы завладели инициативой и могли выйти вперед уже на 58 минуте, но Хави Морено попал в штангу. В оставшееся время подопечные Энрике создали еще не один опасный момент у ворот соперника, но ни один из них не смогли реализовать.

Таким образом, после двух туров в группе "Е" лидирует Швеция, у которой четыре очка. На втором месте Словакия – три балла, на третьем Испания – 2 и замыкает квартет Польша – 1.

В заключительном туре Швеция сыграет с Польшей, а Испания – со Словакией. В случае, если Польша обыграет Швецию, а испанцы не смогут выиграть у Словакии, "фурия роха" не попадет в плей-офф ЕВРО-2020.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (43)
Теги:
футбол, Польша, Испания, Чемпионат Европы

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