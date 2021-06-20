"Динамо" Батуми выиграло первую половину чемпионата Грузии по футболу

"Динамо" Тбилиси победило в столичном дерби "Локомотив" и тоже набрало 38 очков, но по дополнительным показателям уступает батумскому клубу

ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. "Динамовцы" Батуми стали победителями первой половины чемпионата Грузии по футболу в Национальной лиге.

В XVIII туре подопечные Гии Гегучадзе на своем поле, благодаря дублю Георгия Панцулая, обыграли "Дилу" из Гори со счетом 2:0. Черноморский клуб набрал 38 очков и сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

В свою очередь, "Динамо" Тбилиси победило в столичном дерби "Локомотив" с таким же счетом (2:0) и тоже набрало 38 очков. Но по дополнительным показателям уступает батумскому клубу.

Лучшим бомбардиром первой половины чемпионата Грузии стал нападающий "Динамо" Тбилиси Зоран Марушич. На счету форварда восемь забитых голов. По количеству голевых передач лидирует полузащитник "Динамо" Батуми – Джаба Джигаури.

Последнее место по итогам первой половины чемпионата занимает "Самтредиа". В 18 матчах клуб набрал всего 10 очков (две победы и четыре ничьи).

Третий круг Национальной лиги стартует 22 июня. "Динамовцы" Батуми на выезде сыграют с "Торпедо" Кутаиси, а "Динамо" Тбилиси на своем поле примет новичка чемпионата – "Самгурали" из Цкалтубо.

Стоит также отметить, что в июле оба клуба стартуют в квалификации еврокубков. "Динамо" Тбилиси в Лиге чемпионов УЕФА встретится с бакинским "Нефтчи", а "Динамо" Батуми в Лиге конференций УЕФА с "Тре Пенне" из Сан-Марино.

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