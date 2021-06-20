Сборная Грузии уступила Ирландии на Кубке Дэвиса

Ирландия вышла в плей-офф за право участия во второй Мировой группе, а Грузия и следующий сезон проведет в третьей Мировой группе

ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Мужская сборная Грузии проиграла Ирландии 1:2 в третьей Мировой группе Кубка Дэвиса и потеряла шансы на повышение в классе.

Для грузинских теннисистов все началось хорошо. В первом матче Александр Бакши в двух сетах 6:4, 6:3 обыграл Озгара О"Хойсина и вывел свою команду вперед.

Однако два последовавших матча Грузия проиграла. Во втором одиночном матче Александр Метревели уступил Симону Карру – 2:6, 2:6, а пара Александр Бакши/Зура Ткемаладзе ничего не смогла противопоставить дуэту Симон Карр/Дэвид О"Харе – 3:6, 1:6.

Таким образом Ирландия вышла в плей-офф за право участия во второй Мировой группе, а Грузия и следующий сезон проведет в третьей Мировой группе.

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