Определились победители и неудачники группы А ЕВРО-2020

Сборные Италии, Уэльса и Швейцарии вышли в следующий этап из группы A чемпионата Европы по футболу

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сборная Италии обыграла команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в 11 городах.

Встреча 3-го тура группы А в Риме завершилась со счетом 1:0. Забил Маттео Пессина на 39-й минуте. У команды Уэльса на 55-й минуте был удален Итан Ампаду.

Во втором матче группы футболисты сборной Турции завершили выступление на чемпионате Европы, проиграв в заключительном матче группового этапа команде Швейцарии.

© REUTERS / RICCARDO ANTIMIANI Матч сборных Швейцарии и Италии в рамках Чемпионата Европы 2020

Встреча группы А, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарцев. У победителей дубль сделал Джердан Шакири (26-я и 68-я минуты), один мяч забил Харис Сеферович (6). У команды Турции отличился Ирфан Джан Кахведжи (62), ставший автором единственного гола своей сборной на ЕВРО-2020.

Сборная Италии, ранее досрочно обеспечившая себе выход в 1/8 финала, набрала в группе 9 очков и стала первой. Команда Уэльса (4 очка) заняла второе место и также вышла в плей-офф.

Третьими стали швейцарцы (4), уступившие сборной Уэльса за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, но сохраняющие шансы на выход из группы. Последними стали турки (0).

Таблица результатов группы A после первого тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Италия 3 3 0 0 7:0 9 2 Уэльс 3 1 1 1 3:2 4 3 Швейцария 3 1 1 1 4:5 4 4 Турция 3 0 0 3 1:8 0

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