Определились победители и неудачники группы А ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сборная Италии обыграла команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в 11 городах.
Встреча 3-го тура группы А в Риме завершилась со счетом 1:0. Забил Маттео Пессина на 39-й минуте. У команды Уэльса на 55-й минуте был удален Итан Ампаду.
Во втором матче группы футболисты сборной Турции завершили выступление на чемпионате Европы, проиграв в заключительном матче группового этапа команде Швейцарии.
Встреча группы А, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарцев. У победителей дубль сделал Джердан Шакири (26-я и 68-я минуты), один мяч забил Харис Сеферович (6). У команды Турции отличился Ирфан Джан Кахведжи (62), ставший автором единственного гола своей сборной на ЕВРО-2020.
Сборная Италии, ранее досрочно обеспечившая себе выход в 1/8 финала, набрала в группе 9 очков и стала первой. Команда Уэльса (4 очка) заняла второе место и также вышла в плей-офф.
Третьими стали швейцарцы (4), уступившие сборной Уэльса за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, но сохраняющие шансы на выход из группы. Последними стали турки (0).
Таблица результатов группы A после первого тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|3
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4:5
|4
|4
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
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