Итоги заключительного тура ЕВРО-2020 в группе А: результаты и таблицы

В квартете А завершились матчи группового этапа. Перед последним туром оставалось два вопроса: а) кто займет в группе второе место и гарантированно получит путевку в плей-офф и б) сможет ли Турция напоследок хлопнуть дверью.

Уже после второго тура Италия обеспечила себе выход в 1/8 финала. Поэтому в заключительной игре против Уэльса Роберто Манчини позволил себе существенную ротацию состава – дал отдохнуть основе, у которой был очень непростой сезон, и выпустил молодежь – понюхать пороху ЧЕ.

Как оказалось с ближайшим резервом у "скуадра адзурры" тоже все в порядке. Несмотря на то, что итальянцам противостоял супер мотивированный Уэльс, команда Манчини одержала 11 (!) сухую победу подряд, обыграв "драконов" 1:0. Гол на свой счет записал полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина.

Забить нынешней Италии очень проблематично. Сделать это в меньшинстве почти невозможно. Через 10 минут после начала второго тайма свою команду подвел Итан Ампаду, получивший прямую красную карточку. При таком раскладе Уэльсу оставалось уповать лишь на то, что итальянцы им больше не забьют, а в параллельной игре Швейцария не обыграет Турцию с разницей больше чем в три мяча. Оба условия были выполнены и валлийцы заняли в группе второе место, что, честно скажу, немного удивило.

Что касается второй игры, проходившей в Баку, то швейцарцам не хватило самой малости, чтобы сдвинуть Уэльс со второй строчки. Подопечные Петковича победили 3:1, а героями матча стали полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири, оформивший дубль и его коллега по амплуа из немецкого "Айнтрахта" – Стивен Цубер. Последний отдал все три голевых паса и повторил рекорд Руя Кошты на ЕВРО-2000. 21 год назад, в матче против Англии (3:2), португалец также отметился хет-триком из результативных передач.

Швейцарцы очень хотели забить больше. И, что самое главное, могли. В общей сложности они нанесли 10 ударов в створ ворот Чакыра, но результативными оказались только три.

Набрав четыре очка Швейцария, скорее всего, станет одной из сборных, попавших в плей-офф с третьего места. Другое дело, что команде Петковича в 1/8 финала достанется очень серьезный соперник, правда, пока неизвестно кто. Пока не будут сыграны все матчи группового этапа, рассуждать об этом нет никакого смысла.

А что же Турция, которая лихо стартовала в отборе на ЧМ-2022, обыграв Нидерланды (4:2) и Норвегию (3:0)? Скажем прямо – подопечным Гюнеша громко хлопнуть дверью не удалось и ЕВРО-2020 приятным воспоминанием останется только Ифрана Кахведжи, положившего изумительный по красоте гол в ворота Швейцарии. Этот гол стал для Турции единственным на ЧЕ. Лично для меня, выступление "лунных звезд" на ЕВРО-2020 войдет в тройку самых сильных разочарований. От сборной Турции я ожидал гораздо более содержательного футбола.

Итак, кратко резюмируем. Италия – умный, грамотный, серьезный футбол и совершенно заслуженные три победы. Такой состав вполне может дойти, как минимум, до полуфинала.

Главная неудача Швейцарии – ничья 1:1 с Уэльсом. Шакири, Джака, Сеферович – все эти маститые игроки не смогли справиться с гораздо более скромными "валлийцами". В итоге – очень приятная Швейцария может слишком рано покинуть ЕВРО.

Уэльс сыграл очень по-британски. Взял духом, мощью и гением Гарета Бейла. В результате "драконы" в 1/8 финала сыграют со вторым местом из группы "В" – Россия, Финляндия, Дания. Если валлийцы не отойдут от своего футбола, то пройти любую из этих команд им будет по плечу. Своего соперника "драконы" узнают уже сегодня.

Таблица результатов группы A после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Италия 3 3 0 0 7:0 9 2 Уэльс 3 1 1 1 3:2 4 3 Швейцария 3 1 1 1 4:5 4 4 Турция 3 0 0 3 1:8 0

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