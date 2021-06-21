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Теннисист Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР

© AFP / WILLIAM WEST
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210621/252078881/Gruzinskiy-tennisist-uluchshil-svoi-pozitsii-v-reytinge-ATR.html

Нынешний сезон – один из лучших в карьере Басилашвили. Общее количество призовых, заработанных теннисистом с начала года, почти 577 тысяч долларов США

ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашви поднялся с 30 на 28 место в обновленном рейтинге АТР.

В активе Басилашвили 1 985 очков. Грузинский теннисист на 20 пунктов опережает Карена Хачанова (Россия) и на 57 очков отстает от итальянца Лоренцо Сонего.

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photo: Georgian Tennis Federation / FB
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Прогресс Басилашвили связан с выходом теннисиста в полуфинал турнира из серии АТР-500 в Галле, где он в трех сетах – 1:6, 6:3, 3:6 уступил Андрею Рублеву из России. Выход в полуфинал позволил грузинскому теннисисту заработать 180 рейтинговых очков и почти 60 тысяч евро призовых.

Нынешний сезон – один из лучших в карьере Басилашвили. 2021 год он начал на 40 позиции и поднялся уже на 12 строчек. Также на счету грузина два титула – в Дохе и в Катаре (оба турнира из серии АТР-250), а также два полуфинала – в Кальяри и в Галле.

Общее количество призовых, заработанных Басилашвили с начала года, почти 577 тысяч долларов США.

Что касается лидеров АТР рейтинга, то в верхней части изменений не произошло. Сильнейшим теннисистом мира по-прежнему остается серб Новак Джокович (12 113 очков). На втором месте россиянин Даниил Медведев (10 053), а замыкает тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль (8 630).

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