Специалисты назвали самые опасные упражнения в тренажерном зале

Подобные ошибки во время занятий фитнесом могут допустить абсолютно все, особенно спортсмены-любители

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Какие упражнения, выполняемые в тренажерном зале, чаще всего приводят к травмам или могут нанести вред здоровью – на этот вопрос РИА Новости ответил тренер по триатлону Александр Халаманов.

"В приседаниях со штангой, становой тягой и жиме лежа задействовано больше всего суставов. Вне зависимости от уровня подготовки эти три упражнения рекомендуется делать с партнером, который способен подстраховать, особенно если речь идет о больших весах. Если такого партнера нет, можно делать жим лежа и приседания в машине Смита, где гриф штанги перемещается вдоль рельсов. Машина позволяет в любой момент повернуть гриф и безопасно закончить упражнение в любой фазе", – рассказал Халаманов.

Также, по словам специалиста, любое упражнение со свободным весом, если не выполнять его осмысленно, способно привести к травме. Дело в том, что спортсмен не профессионал устает, либо увлекается и в итоге не заканчивает повторение и роняет на себя вес.

"Нередки ситуации, когда люди случайно кидают себе грифы на стопы, получают растяжения или, в случае с приседаниями со штангой, вывихи. Профессиональные штангисты способны сгруппироваться, когда что-то идет не так, и свести ущерб для здоровья к минимуму. В основном посетители фитнес-залов этого делать не умеют", – резюмировал Халаманов.

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