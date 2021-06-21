15:40 21 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Молодая в тренажерном зале

Специалисты назвали самые опасные упражнения в тренажерном зале

photo: Pixabay / 5132824
Спорт
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/18/251811055.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210621/252078895/Spetsialisty-nazvali-samye-opasnye-uprazhneniya-v-trenazhernom-zale.html

Подобные ошибки во время занятий фитнесом могут допустить абсолютно все, особенно спортсмены-любители

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Какие упражнения, выполняемые в тренажерном зале, чаще всего приводят к травмам или могут нанести вред здоровью – на этот вопрос РИА Новости ответил тренер по триатлону Александр Халаманов.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Eva Agamyan
Когда фехтование - страсть жизни. История грузинской шпажистки Евы

"В приседаниях со штангой, становой тягой и жиме лежа задействовано больше всего суставов. Вне зависимости от уровня подготовки эти три упражнения рекомендуется делать с партнером, который способен подстраховать, особенно если речь идет о больших весах. Если такого партнера нет, можно делать жим лежа и приседания в машине Смита, где гриф штанги перемещается вдоль рельсов. Машина позволяет в любой момент повернуть гриф и безопасно закончить упражнение в любой фазе", – рассказал Халаманов.

Также, по словам специалиста, любое упражнение со свободным весом, если не выполнять его осмысленно, способно привести к травме. Дело в том, что спортсмен не профессионал устает, либо увлекается и в итоге не заканчивает повторение и роняет на себя вес.

"Нередки ситуации, когда люди случайно кидают себе грифы на стопы, получают растяжения или, в случае с приседаниями со штангой, вывихи. Профессиональные штангисты способны сгруппироваться, когда что-то идет не так, и свести ущерб для здоровья к минимуму. В основном посетители фитнес-залов этого делать не умеют", – резюмировал Халаманов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Разгон акции в Батуми: местные жители вступили в стычку с полицией - видео
Разгон акции в Батуми: местные жители вступили в стычку с полицией - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться