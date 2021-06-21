Грузинские борцы заняли второе место в командном зачете на ЧЕ среди кадетов

В активе сборной Грузии одна золотая, две серебряные и три бронзовых медали

ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей на чемпионате Европы среди кадетов в болгарском Самокове и заняли второе место в командном зачете, набрав 132 очка.

В активе сборной Грузии одна золотая, две серебряные и три бронзовых медали.

Чемпионом Европы среди кадетов стал Ачико Болквадзе (-80 кг), победивший в финале Михая Гуту из Румынии со счетом 9:0.

Вице-чемпионами турнира стали Анри Путкарадзе (-65 кг) и Тамаз Глонти (-51 кг).

Бронзовые медали континентального первенства завоевали Анри Хозреванидзе (-45 кг), Рати Хозреванидзе (-60 кг) и Гор Айвазян (-92 кг).

Победителем в командном зачете стала сборная Азербайджана, борцы которой набрали 153 очка. Третье место заняла команда Украины (110 очков).

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