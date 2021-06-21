Сборные Нидерландов и Австрии вышли в плей-офф ЕВРО, украинцам не повезло

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Украины и вышла в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе С.
Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте.
В параллельном матче этой же группы сборная Нидерландов по футболу крупно обыграла команду Северной Македонии.
Встреча заключительного третьего тура группы C, прошедшая в понедельник в Амстердаме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Мемфис Депай (24-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (51, 58). Полузащитник московского "Спартака" и сборной Нидерландов Куинси Промес появился на поле на 66-й минуте. Игру посетили 15 227 зрителей.
Этот матч стал 122-м и последним за сборную Северной Македонии для 37-летнего форварда Горана Пандева. Игрок был заменен на 68-й минуте, партнеры по сборной устроили ему прощальный коридор.
Таблица результатов группы C после третьего тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|3
|Украина
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|4
|Северная Македония
|3
|0
|0
|2
|2:8
|0