Сборные Нидерландов и Австрии вышли в плей-офф ЕВРО, украинцам не повезло

Шансы сборной Украины на выход во второй этап еще сохраняются - для этого надо, чтобы две команды, занявшие третьи места в других группах, выступили хуже

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Украины и вышла в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе С.

Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте.

© REUTERS / DEAN MOUHTAROPOULOS Футбол. ЕВРО 2020. Нидерланды и Северная Македония

В параллельном матче этой же группы сборная Нидерландов по футболу крупно обыграла команду Северной Македонии.

Встреча заключительного третьего тура группы C, прошедшая в понедельник в Амстердаме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Мемфис Депай (24-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (51, 58). Полузащитник московского "Спартака" и сборной Нидерландов Куинси Промес появился на поле на 66-й минуте. Игру посетили 15 227 зрителей.

© REUTERS / MIHAI BARBU Футбол. ЕВРО 2020. Украина и Австрия

Этот матч стал 122-м и последним за сборную Северной Македонии для 37-летнего форварда Горана Пандева. Игрок был заменен на 68-й минуте, партнеры по сборной устроили ему прощальный коридор.

Таблица результатов группы C после третьего тура