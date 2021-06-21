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Футбол. ЕВРО 2020. Украина и Австрия

Сборные Нидерландов и Австрии вышли в плей-офф ЕВРО, украинцам не повезло

© REUTERS / DANIEL MIHAILESCU
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (47)
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Шансы сборной Украины на выход во второй этап еще сохраняются - для этого надо, чтобы две команды, занявшие третьи места в других группах, выступили хуже

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Украины и вышла в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе С.

Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте.

Футбол. ЕВРО 2020. Нидерланды и Северная Македония
© REUTERS / DEAN MOUHTAROPOULOS
Футбол. ЕВРО 2020. Нидерланды и Северная Македония

В параллельном матче этой же группы сборная Нидерландов по футболу крупно обыграла команду Северной Македонии.

Встреча заключительного третьего тура группы C, прошедшая в понедельник в Амстердаме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Мемфис Депай (24-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (51, 58). Полузащитник московского "Спартака" и сборной Нидерландов Куинси Промес появился на поле на 66-й минуте. Игру посетили 15 227 зрителей.

Футбол. ЕВРО 2020. Украина и Австрия
© REUTERS / MIHAI BARBU
Футбол. ЕВРО 2020. Украина и Австрия

Этот матч стал 122-м и последним за сборную Северной Македонии для 37-летнего форварда Горана Пандева. Игрок был заменен на 68-й минуте, партнеры по сборной устроили ему прощальный коридор.

Таблица результатов группы C после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Нидерланды 3 3 0 0 8:2 9
2 Австрия 3 2 0 1 5:4 6
3 Украина 3 1 0 2 3:4 3
4 Северная Македония 3 0 0 2 2:8 0
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (47)
Теги:
Македония, Нидерланды, Австрия, Украина, Чемпионат Европы, футбол

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