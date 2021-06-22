Сборные Бельгии и Дании вышли в плей-офф, команда России покидает ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Сборная России по футболу уступила команде Дании в матче группового этапа ЕВРО-2020 и завершила выступление на турнире.
Встреча заключительного третьего тура группы B, прошедшая в понедельник в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.
Голы у победителей забили Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79), Йоаким Меле (82). В составе сборной России отличился Артем Дзюба (70 - с пенальти).
В параллельном матче этой же группы футболисты сборной Бельгии обыграли команду Финляндии.
Встреча заключительного третьего тура группы B в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. Автоголом отметился голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецкий (74-я минута). Один мяч забил форвард бельгийцев Ромелу Лукаку (81).
В плей-офф из группы B вышли сборные Бельгии и Дании, Финляндия заняла третье место и сохраняет теоретические шансы на выход в следующий этап ЕВРО 2020.
Таблица результатов группы B после третьего тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1:3
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3