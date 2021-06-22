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Игроки сборной Бельгии радуются победе

Сборные Бельгии и Дании вышли в плей-офф, команда России покидает ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (48)
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В плей-офф из группы B вышли сборные Бельгии и Дании, Финляндия заняла третье место и сохраняет теоретические шансы на выход

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Сборная России по футболу уступила команде Дании в матче группового этапа ЕВРО-2020 и завершила выступление на турнире.

Встреча заключительного третьего тура группы B, прошедшая в понедельник в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.

Медицинская бригада оказывает помощь игроку сборной Дании Йоакиму Мехле
© photo: Sputnik / Владимир Песня
Медицинская бригада оказывает помощь игроку сборной Дании Йоакиму Мехле

Голы у победителей забили Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79), Йоаким Меле (82). В составе сборной России отличился Артем Дзюба (70 - с пенальти).

В параллельном матче этой же группы футболисты сборной Бельгии обыграли команду Финляндии.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель
© photo: Sputnik / Владимир Песня
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель

Встреча заключительного третьего тура группы B в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. Автоголом отметился голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецкий (74-я минута). Один мяч забил форвард бельгийцев Ромелу Лукаку (81).

В плей-офф из группы B вышли сборные Бельгии и Дании, Финляндия заняла третье место и сохраняет теоретические шансы на выход в следующий этап ЕВРО 2020.

Таблица результатов группы B после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Бельгия 3 3 0 0 7:1 9
2 Дания 3 1 0 2 5:4 3
3 Финляндия 3 1 0 2 1:3 3
4 Россия 3 1 0 2 2:7 3
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (48)
Теги:
Финляндия, Дания, Бельгия, Россия, Чемпионат Европы, футбол

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