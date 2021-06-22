Итоги заключительного тура ЕВРО-2020 в группе В: результаты и таблицы

Перед началом ЕВРО-2020 сборной России поставили задачу – выйти из группы в плей-офф. После поражения от Бельгии (0:3) и победы над Финляндией (1:0) для достижения цели было необходимо не проиграть Дании в Копенгагене. Не получилось. Сборная России уступила 1:4 и заняла в группе "В" четвертое место.

Стоит отметить, что результаты в этом квартете пока выглядят самыми логичными на турнире. Если посмотреть на рейтинг ФИФА, то Бельгия – сильнейшая сборная мира, Дания – замыкает десятку, Россия – 38, а Финляндия – 54. Финнов-то подопечные Черчесова обыграли, но от двух более сильных команд пропустили аж семь (!) мячей, что и стало определяющим фактором.

Бельгия

Думаю, лишний раз говорить о мощи и колоссальном потенциале "красных дьяволов" нет никакого смысла. Когда в составе играют такие футболисты, как де Брюйне ("Манчестер Сити"), Азар и Куртуа ("Реал", Мадрид), Лукаку ("Интер"), Вертонгег ("Бенфика"), Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), говорить о том, что ты фаворит группы как-то смешно.

Дания

На ЧМ-2018 года Бельгия заняла третье место, и сейчас она является чуть ли не главным фаворитом всего турнира. Так что победа в заключительном туре группового этапа над Финляндией 2:0 – это лишь статистика в послужном списке Роберто Мартинеса. А еще это сладкая пилюля для болельщиков сборной Дании. Зацепись финны за очки в матче против Бельгии, не видать датчанам второго места и гарантированного выхода в 1/8 финала.

Групповой этап Дания провела по нарастающей. Уверен, если бы не ужасный инцидент с Кристианом Эриксеном, который, слава Богу, не закончился трагедией, в конце первого тайма в матче против Финляндии, датчане дожали бы "филинов". Но эмоциональный фон в команде этому не способствовал и "датский динамит" неожиданно проиграл 0:1.

На встречу против Бельгии датчане все же сумели настроиться. Забили быстрый гол, совершенно не смотрелись мальчиками для битья, но после перерыва на поле вышел Кевин де Брюйне, который и сделал игру. Тот матч выиграла не сборная Бельгии, а полузащитник "Сити". Предположу, что за звание лучшего игрока нынешнего ЕВРО будут бороться де Брюйне и Роналду.

Что касается матча против России, то его датчане выиграли исключительно на классе. Плюс хозяевам помогли ошибки в обороне соперника, которых было превеликое множество. В двух случаях защитники не успели накрыть дальние удары, второй гол Россия привезла сама себе на ровном месте, а четвертое взятие ворот Сафонова произошло после стремительной контратаки, когда россияне полностью раскрылись.

В любом случае Дания заслужила выход в плей-офф. Со второго или третьего места – это уже другой вопрос. Но однозначно можно сказать, "датский динамит" совершенно заслуженно сыграет в 1/8 финала.

Финляндия

Сборной Финляндии себя не в чем упрекнуть. "Филины" впервые в истории попали на ЕВРО, забили гол, набрали три очка и заняли третье место в группе. Скорее всего, трех набранных баллов подопечным Маркку Канерва не хватит для того, чтобы выйти в плей-офф. Швейцария и Украина уже опережают финнов, а на подходе еще матчи в группах D, E и F.

Россия

В одном эпизоде Атос из "Трех мушкетеров" говорит: "Для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер – слишком мало". Для нынешней сборной России второе место – это слишком много, а четвертое – слишком мало. Третье – было бы в самый раз, а там уж все зависело от того, как сыграют конкуренты. Но матч, в котором российская команда сама могла решить свою судьбу, без оглядки на параллельную встречу, подопечные Черчесова провалили.

© photo: Sputnik / Владимир Песня Медицинская бригада оказывает помощь игроку сборной Дании Йоакиму Мехле

Даже поражение с разницей в два мяча выводило Россию на третье место в группе. Не говоря уже о ничьей или победе. Но, как я уже отметил выше, ошибки в обороне, о которых говорили практически все эксперты и футбольные специалисты, оставили Россию за бортом ЕВРО-2020. Наверняка в ближайшие дни последуют определенные оргвыводы, но болельщикам от этого уже будет ни горячо, ни холодно.

Таблица результатов группы B после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Бельгия 3 3 0 0 7:1 9 2 Дания 3 1 0 2 5:4 3 3 Финляндия 3 1 0 2 1:3 3 4 Россия 3 1 0 2 2:7 3

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